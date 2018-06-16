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Боевики обстреляли опорный пункт под Авдеевкой, ранен украинский военный

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 13:46
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В Минобороны уточнили потери украинских военных

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли опорный пункт под Авдеевкой, в результате чего ранен украинский военный. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Вследствие вражеского обстрела опорного пункта вблизи Авдеевки один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Он доставлен в один из военных мобильных госпиталей. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сообщил Праута.

По его словам, с утра противник уже совершил 11 прицельных обстрелов украинских позиций.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что при деоккупации отдельных районов Донбасса должен работать механизм контрпропаганды.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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