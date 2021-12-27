В Торецке произошла авария на водопроводе. В городе объявили ЧС

В Торецке Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация из-за аварии на водопроводе в "серой" зоне. В городе сокращена подача воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Торецкой городской военно-гражданской администрации.
Городская комиссия по ТЭБ и ЧС из-за происшествия объявила в городе чрезвычайную ситуацию.
"Объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в город Торецк на 60% от запланированного", - говорится в сообщении.
Как сообщили в администрации, 26 декабря состоялись запланированные ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк.
"Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Поэтому, вероятно, существует еще разрыв в "серой" зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время", - говорится в сообщении.
Из-за недостаточного объема поставки воды, воду будут прокачивать в определенное время, в частности:
"В связи со сложившейся ситуацией, просим население не делать разбор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас на 1-1,5 суток", - говорится в сообщении.