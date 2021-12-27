У Торецьку сталася аварія на водогоні. У місті оголосили НС

Міська комісія з ТЕБ і НС через подію оголосила в місті надзвичайну ситуацію.

"Оголошена надзвичайна ситуація у зв'язку зі скороченням надходження води в місто Торецьк на 60% від запланованого", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в адміністрації, 26 грудня відбулися заплановані ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк.

"Аварійна ситуація була усунена, але обсяг води не збільшився. Тому, ймовірно, існує ще розрив в" сірій" зоні, для виявлення і усунення якого потрібен час", - йдеться в повідомленні.

Через недостатній обсяг постачання води, воду прокачуватимуть у певний час, зокрема:

27 грудня з 19:00 до 28 грудня 8:00 - Забалочна частина міста;

28 грудня з 18: 00 - Центральна частина міста, селище північне, місто залізне.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією, просимо населення не робити розбір води з системи теплопостачання і, по можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1-1, 5 діб", - йдеться в повідомленні.