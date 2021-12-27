У Торецьку сталася аварія на водогоні. У місті оголосили НС

У Торецьку Донецької області оголошена надзвичайна ситуація через аварію на водогоні в "сірій" зоні. У місті скорочена подача води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Торецької міської військово-цивільної адміністрації.
Міська комісія з ТЕБ і НС через подію оголосила в місті надзвичайну ситуацію.
"Оголошена надзвичайна ситуація у зв'язку зі скороченням надходження води в місто Торецьк на 60% від запланованого", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в адміністрації, 26 грудня відбулися заплановані ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк.
"Аварійна ситуація була усунена, але обсяг води не збільшився. Тому, ймовірно, існує ще розрив в" сірій" зоні, для виявлення і усунення якого потрібен час", - йдеться в повідомленні.
Через недостатній обсяг постачання води, воду прокачуватимуть у певний час, зокрема:
"У зв'язку зі сформованою ситуацією, просимо населення не робити розбір води з системи теплопостачання і, по можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1-1, 5 діб", - йдеться в повідомленні.