RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Торецьку сталася аварія на водогоні. У місті оголосили НС

Автор: Валерія Поліщук

У Торецьку Донецької області оголошена надзвичайна ситуація через аварію на водогоні в "сірій" зоні. У місті скорочена подача води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

Міська комісія з ТЕБ і НС через подію оголосила в місті надзвичайну ситуацію.

"Оголошена надзвичайна ситуація у зв'язку зі скороченням надходження води в місто Торецьк на 60% від запланованого", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в адміністрації, 26 грудня відбулися заплановані ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк.

"Аварійна ситуація була усунена, але обсяг води не збільшився. Тому, ймовірно, існує ще розрив в" сірій" зоні, для виявлення і усунення якого потрібен час", - йдеться в повідомленні.

Через недостатній обсяг постачання води, воду прокачуватимуть у певний час, зокрема:

  • 27 грудня з 19:00 до 28 грудня 8:00 - Забалочна частина міста;
  • 28 грудня з 18: 00 - Центральна частина міста, селище північне, місто залізне.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією, просимо населення не робити розбір води з системи теплопостачання і, по можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1-1, 5 діб", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Торецк