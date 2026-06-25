UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Топпосадовець США розкрив "слабкість" Путіна у війні з Україною

17:01 25.06.2026 Чт
2 хв
Чому ядерні погрози диктатора насправді не мають сенсу?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Брендон Вільямс, очільник Національного управління ядерної безпеки США (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін припустився серйозної помилки, коли почав залякувати Україну та світ ядерною зброєю. Він укотре продемонстрував свою слабкість.

Про це заявив очільник Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Путін публічно блефує

Як вважає Вільямс, ядерні погрози глави Кремля свідчать про те, що він не впевнений у міці своєї армії у війні проти України.

Саме тому гучні заяви Путіна є радше спробою компенсувати поразки на фронті. Однак фактично вони просто демонструють його слабкість.

Американський топпосадовець попередив, що світ поступово входить у нову ядерну епоху. Це відбувається на тлі різкого загострення напруженості між наддержавами.

"Стримування вже не таке, як було під час Холодної війни", - зазначив Вільямс.

Він також нагадав, що Росія та США загалом контролюють близько 85% світового ядерного арсеналу. Попри це, погрози Путіна Україні й світу не мають сенсу - це просто блеф.

Така заява пролунала невдовзі після того, як Росія та Білорусь провели чергові навчання із залученням ядерних сил. Експерти звернули увагу на те, що останні ядерні погрози Москви часто перегукуються з провалами армії РФ у війні проти України.

Американський посадовець наголосив: подібне "брязкання ядерною зброєю", до якого часто вдається Путін, не зможе залякати союзників Києва.

Як згадувало раніше РБК-Україна, в Держдепі США публічно визнали, що Україна перемагає у війні з Росією.

Попри це, для союзників Києва загроза з боку РФ усе ще існує. Саме тому деякі сусіди Росії вирішили розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.

До слова, нещодавно стало відомо, як Путін нарощує свій ядерний потенціал біля кордонів Фінляндії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиЯдерна зброяВійна Росії проти України