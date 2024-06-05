Топ-тренер повернувся до роботи в Серії А

Італійський "Наполі" призначив Антоніо Конте головним тренером команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
54-річний фахівець повернеться до тренерської роботи на батьківщині. Він перебував у творчій відпустці з березня минулого року, коли покинув лондонський "Тоттенхем".
Конте підписав із "партенопейцями" контракт на 3 роки. Він замінить на посаді Франческо Кальцону, який став третім тренером "Наполі" впродовж сезону 2023/24. Розпочинав змагальний рік тоді ще чемпіон Італії під керівництвом Руді Гарсії, а потім командою керував Вальтер Мадзаррі.
"Наполі" провалив минулий сезон, фінішувавши на 10-й сходинці Серії А. "Партенопейці" набрали 53 очки та на сім пунктів відстали від зони єврокубків. Базова дата старту нового сезону чемпіонату Італії – 17 серпня.
Іменитий тренер, який розпочав діяльність у 2006 році з "Ареццо". Перших успіхів досягнув із "Барі", з яким виграв Серію B 2008/09. Далі працював із "Аталантою" і "Сієною".
У 2011-2014 рр. очолив туринський "Ювентус". Зі "Старою синьйорою" здобув 3 Скудетто та два Суперкубки Італії. Пізніше зробив чемпіоном Англії "Челсі" (2016/17), а також виграв із "синіми" Кубок Англії 2017/18. Нарешті з міланським "Інтером" здобув чемпіонський титул у сезоні 2020/21. На чолі "Тоттенхем" трофеїв не завоював.
Чотириразовий переможець номінації "Золотої лави" – призу найкращому тренеру чемпіонату Італії. У 2021 році введений зо Залу слави італійського футболу.
До слова, раніше "Інтер" перейшов під контроль Oaktree Capital Management зі Штатів.
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