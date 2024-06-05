RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Топ-тренер вернулся к работе в Серии А

Фото: Аурелио Де Лаурентис и Антонио Конте подписали контракт (sscnapoli.it)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский "Наполи" назначил Антонио Конте главным тренером команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

54-летний специалист вернется к тренерской работе на родине. Он находился в творческом отпуске с марта прошлого года, когда покинул лондонский "Тоттенхэм".

Конте подписал с "партенопейцами" контракт на 3 года. Он заменит в должности Франческо Кальцону, ставшего третьим тренером "Наполи" в течение сезона 2023/24. Начинал соревновательный год тогда еще чемпион Италии под руководством Руди Гарсии, а затем командой руководил Вальтер Мадзарри.

"Наполи" провалил прошлый сезон, финишировав на 10-й строчке Серии А. "Партенопейцы" набрали 53 очка и на семь пунктов отстали от зоны еврокубков. Базовая дата старта нового сезона чемпионата Италии – 17 августа.

Кто такой Антонио Конте

Именитый тренер, начавший деятельность в 2006 году с "Ареццо". Первых успехов добился с "Бари", с которым выиграл Серию B 2008/09. Далее работал с "Аталантой" и "Сиеной".

В 2011-2014 гг. возглавил туринский "Ювентус". Со "Старой синьорой" завоевал 3 Скудетто и два Суперкубка Италии. Позже сделал чемпионом Англии "Челси" (2016/17), а также выиграл с "синими" Кубок Англии 2017/18. Наконец с миланским "Интером" выиграл чемпионский титул в сезоне 2020/21. Во главе "Тоттенхэма" трофеев не завоевал.

Четырехкратный победитель номинации "Золотой скамьи" – приза лучшему тренеру чемпионата Италии. В 2021 году введен в Зал славы итальянского футбола.

К слову, ранее "Интер" перешел под контроль Oaktree Capital Management из Штатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НаполиЧемпионат Италии