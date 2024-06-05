Топ-тренер вернулся к работе в Серии А

54-летний специалист вернется к тренерской работе на родине. Он находился в творческом отпуске с марта прошлого года, когда покинул лондонский "Тоттенхэм".

Конте подписал с "партенопейцами" контракт на 3 года. Он заменит в должности Франческо Кальцону, ставшего третьим тренером "Наполи" в течение сезона 2023/24. Начинал соревновательный год тогда еще чемпион Италии под руководством Руди Гарсии, а затем командой руководил Вальтер Мадзарри.

"Наполи" провалил прошлый сезон, финишировав на 10-й строчке Серии А. "Партенопейцы" набрали 53 очка и на семь пунктов отстали от зоны еврокубков. Базовая дата старта нового сезона чемпионата Италии – 17 августа.

Кто такой Антонио Конте

Именитый тренер, начавший деятельность в 2006 году с "Ареццо". Первых успехов добился с "Бари", с которым выиграл Серию B 2008/09. Далее работал с "Аталантой" и "Сиеной".

В 2011-2014 гг. возглавил туринский "Ювентус". Со "Старой синьорой" завоевал 3 Скудетто и два Суперкубка Италии. Позже сделал чемпионом Англии "Челси" (2016/17), а также выиграл с "синими" Кубок Англии 2017/18. Наконец с миланским "Интером" выиграл чемпионский титул в сезоне 2020/21. Во главе "Тоттенхэма" трофеев не завоевал.

Четырехкратный победитель номинации "Золотой скамьи" – приза лучшему тренеру чемпионата Италии. В 2021 году введен в Зал славы итальянского футбола.