Топ-посадовці РФ можуть уникнути відповідальності за злочини в Україні, - суддя

За словами заступника голови Ірпінського міського суду, організації на зразок ООН не мають достатніх механізмів для притягнення Росії до відповідальності.

"Це те, що ми зараз бачимо на прикладі тієї ж ООН - організації, яка фактично нічого не може з Росією зробити. Тому і є сумніви, що відносно Росії теж врешті щось зроблять", - наголосив Одарюк.

За його словами, враховуючи, що міжнародні органи не визнають дії Росії як геноцид, виникають побоювання, що відповідальність за скоєні злочини може бути уникнута навіть найбільш високопрофесійними особами, які віддавали накази.

"Є побоювання, що вони просто зможуть уникнути відповідальності. Що не понесуть відповідальності ані генерали, ані топ-посадовці, які приймали рішення і віддавали накази скоювати злочини в Україні", - додав він.

Суддя також висловив обурення щодо того, що навіть такі очевидні факти, як заяви росіян про необхідність знищення українців, не отримують юридичної оцінки як геноцид на державному рівні.

"Дивує, коли такі інституції як ООН не називають це геноцидом. Як можна стверджувати, що немає геноциду, якщо росіяни з екрану телевізора відкрито говорять, що треба знищувати українців? Що це як не геноцид на державному рівні", - пояснив суддя.

Водночас він згадав, що навіть після підриву Каховської ГЕС експерти не змогли чітко класифікувати дії як екоцид, оскільки немає фахівців, здатних обчислити завдані та можливі майбутні екологічні збитки.

"Ми запитували наших міжнародних експертів: "Чекайте, так що це як не екоцид?" Вони кажуть: "Не факт, що це екоцид. Це треба встановлювати, доводити". Проблема ще й в тому, що фактично немає експертів суто по екоциду, які можуть підрахувати не тільки завдані, а й можливі збитки для екології на майбутнє", - пояснив Одарюк.