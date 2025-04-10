Топ-чиновники РФ могут избежать ответственности за преступления в Украине, - судья

По словам заместителя председателя Ирпенского городского суда, организации вроде ООН не имеют достаточных механизмов для привлечения России к ответственности.

"Это то, что мы сейчас видим на примере той же ООН - организации, которая фактически ничего не может с Россией сделать. Поэтому и есть сомнения, что в отношении России тоже в конце концов что-то сделают", - подчеркнул Одарюк.

По его словам, учитывая, что международные органы не признают действия России как геноцид, возникают опасения, что ответственность за совершенные преступления может быть избежана даже наиболее высокопрофессиональными лицами, которые отдавали приказы.

"Есть опасения, что они просто смогут избежать ответственности. Что не понесут ответственности ни генералы, ни топ-чиновники, которые принимали решения и отдавали приказы совершать преступления в Украине", - добавил он.

Судья также выразил возмущение по поводу того, что даже такие очевидные факты, как заявления россиян о необходимости уничтожения украинцев, не получают юридической оценки как геноцид на государственном уровне.

"Удивляет, когда такие институты как ООН не называют это геноцидом. Как можно утверждать, что нет геноцида, если россияне с экрана телевизора открыто говорят, что надо уничтожать украинцев? Что это как не геноцид на государственном уровне", - пояснил судья.

В то же время он вспомнил, что даже после подрыва Каховской ГЭС эксперты не смогли четко классифицировать действия как экоцид, поскольку нет специалистов, способных вычислить нанесенный и возможный будущий экологический ущерб.

"Мы спрашивали наших международных экспертов: "Подождите, так что это как не экоцид?" Они говорят: "Не факт, что это экоцид. Это надо устанавливать, доказывать". Проблема еще и в том, что фактически нет экспертов сугубо по экоциду, которые могут подсчитать не только нанесенный, но и возможный ущерб для экологии на будущее", - пояснил Одарюк.