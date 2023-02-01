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Топ-менеджменту "Укртатнафти" оголосили підозри. Подробиці обшуків у Коломойського від СБУ

Фото: СБУ після обшуків оголосила підозри топ-менеджменту "Укртатнафти" (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта". За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як встановили правоохоронці, протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Своєю чергою в СБУ нагадують, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією нашої країни, а ПАТ "Укртатнафта" - нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності.

А саме, йдеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Слідство встановило, що махінації проводилися в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Тож на основі цього СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків.

Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

"За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень", - заявили в СБУ.

Фото: СБУ після обшуків оголосила підозри топ-менеджменту "Укртатнафти" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що Служба безпеки разом з БЕБ проводить обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

Всі подробиці щодо сьогоднішніх масових обшуків по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки УкраїниУкрнафтаІгор Коломойский