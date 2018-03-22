Топ-менеджера черкасской строительной компании задержали за присвоение 10 млн гривен госбюджета

Руководитель строительной компании был объявлен в международный розыск

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали директора одной из черкасских строительных компаний, который был объявлен в международный розыск за причастность к незаконному присвоение 10 млн гривен из государственного бюджета Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что в 2011 году топ-менеджер компании в сговоре с руководством одного из государственных предприятий заключил договор на демонтаж изношенных строительных помещений и сооружений, принадлежащих госучреждению. На самом деле указанные в документации здания были демонтированы ранее. Дельцы подали фиктивные документы о якобы выполненных работах и получили более 14 миллионов гривен из госбюджета, свыше 10 миллионов гривен из которых они присвоили", - говорится в сообщении.

Известно, что в 2016 году руководитель частной компании был объявлен в международный розыск. Благодаря сотрудничеству СБУ с Интерполом удалось установить место нахождения злоумышленника и после завершения процедуры экстрадиции из Барселоны Республики Испания задержать его в аэропорту "Борисполь".

Фигуранту дела и еще шести участникам преступной сделки объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили на взятке двух руководителей отдела архитектуры и градостроительства и отдела государственной архитектурно-строительной инспекции исполнительного комитета одного из городских советов Киевской области.