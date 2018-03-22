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Топ-менеджера черкаської будівельної компанії затримали за привласнення 10 млн гривень держбюджету

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 23:42
Фото: затримання зловмисника (ілюстративне фото, ssu.gov.ua)
Фото: затримання зловмисника (ілюстративне фото, ssu.gov.ua)

Керівник будівельної компанії був оголошений у міжнародний розшук

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали директора однієї з черкаських будівельних компаній, який був оголошений у міжнародний розшук за причетність до незаконного привласнення 10 млн гривень із державного бюджету України. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Правоохоронці встановили, що у 2011 році топ-менеджер компанії у змові з керівництвом одного з держаних підприємств уклав договір на демонтаж зношених будівельних приміщень та споруд, що належали держустанові. Насправді зазначені у документації будівлі були демонтовані раніше. Ділки подали фіктивні документи про нібито виконані роботи та отримали більше ніж 14 мільйонів гривень з держбюджету, понад 10 мільйонів гривень з яких вони привласнили", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у 2016 році керівник приватної компанії був оголошений у міжнародний розшук. Завдяки співпраці СБ України з Інтерполом вдалося встановити місце знаходження зловмисника та після завершення процедури екстрадиції з Барселони Республіки Іспанія затримати його в аеропорту "Бориспіль".

Фігуранту справи та ще шести учасникам злочинної оборудки оголошено про підозру у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили на хабарі двох керівників відділу архітектури і містобудування та відділу державної архітектурно-будівельної інспекції виконавчого комітету однієї з міських рад Київської області.

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Теги: строительство, хищение госсредств
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