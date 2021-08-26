Топ-менеджер БХФЗ выплатила "Дарнице" 250 тыс. фунтов
Директор по развитию БХФЗ Ирина Ржепецкая заплатила фармацевтической компании "Дарница" 250 тыс. фунтов (около 350 тыс. долларов). Эта оплата является возмещением юридических расходов "Дарницы" в судебном процессе против менеджеров БХФЗ и семьи Беспалько в Высоком суде справедливости в Лондоне.
Об этом пресс-служба "Дарницы" сообщила РБК-Украина в ответ на запрос о ходе судебного процесса против менеджеров БХФЗ и семьи Беспалько в Англии.
"Компания "Метабей", которая принадлежит Ржепецкой, не оспаривала решение английского суда об аресте ее счетов. Госпожа Ржепецкая компенсировала нам расходы на адвокатов, которые представляли "Дарнице" в английском делу", - сообщили в компании.
Ирина Ржепецкая является дочерью Николая и Людмилы Безпалько, которые с 1994 года на различных должностях руководят Борщаговским химфармзаводом и контролируют большую часть акций этого предприятия.
Напомним, в основе претензий к Ржепецкий в Высоком суде справедливости (Лондон) лежит подозрение в умышленном причинении ущерба предприятию и его акционерам на сумму как минимум 6.8 млн долларов США. В октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ фармакологическая компания "Дарница" (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании "Крестон Джи Си Джи Аудит" для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ.
Аудиторы пришли к выводу, что в 2015-2016 годах 30% всех платежей БХФЗ за сырье платились на счет английской фирмы "Метабей", которая принадлежит Ирине Ржепецкой.
В марте 2021 года Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета британской компании "Метабей", которая является посредником при закупке заводом фармацевтического сырья у немецкой компании "Фармаплант".
Между тем в Хозяйственном суде Киева ответчиками по аналогичному делу, кроме самой Ржепецкой, еще 7 топ-менеджеров и акционеров БХФЗ: гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, председатель Наблюдательного совета Н. Безпалько, член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, член Наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова, член Наблюдательного совета и финдиректор Т. Артеменко. Считается, что все эти лица намеренно принимали участие в выводе средств БХФЗ на фирму Ржепецкой.
Между тем в Германии и Швейцарии, где у фирмы Ржепецкой находятся контрагенты и счета, Ирина Ржепецкий подозревается в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.