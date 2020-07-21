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Топ-менеджер Ахметова рассказал "о конфликте" со структурами Коломойского

Вторник 21 июля 2020 06:38
Топ-менеджер Ахметова рассказал "о конфликте" со структурами Коломойского
Фото: Максим Тимченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

О столкновении бизнес-групп можно говорить лишь в том случае, если у одной были бы проблемы, а у другой - нет

В энергетике нет столкновения двух финансово-промышленных групп Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Однако существуют столкновения игроков рынка с непрофессионализмом и безответственностью.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

"Люди, которые, исходя из их позиций, должны эффективно управлять энергетикой, оказались к этому неподготовленными. А игроки рынка, пытаясь доказать свою правоту, опять же, в большинстве в публичной риторике, оказались заложниками этого непрофессионализма", - заявил он.

Тимченко отметил, что о столкновении бизнес-групп можно говорить лишь в том случае, если у ДТЭК были бы проблемы, а у других компаний - нет.

"Столкновения прозрачных рыночных открытых публичных правил игры с желанием порулить, с желанием административно управлять - вот в чем столкновение. Но точно не столкновение бизнес-групп", - добавил гендиректор ДТЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что 126 производителей "зеленой энергии" попросили Зеленского остановить давление на отрасль.

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