126 производителей "зеленой энергии" требуют от Зеленского остановить давление на отрасль

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В Ассоциации призывают президента лично разобраться в ситуации

В течение последних месяцев украинскую энергетику лихорадит из-за внедрения новой модели рынка, которую спешно и недостаточно проработанную внедрил парламент предыдущего созыва. Об этом говорится в открытом письме Украинской ассоциации возобновляемой энергии (УАВЭ) в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за давления на производителей "зеленой" электроэнергии и инвесторов.

Как отмечается в обращении, сегодня на рынке создается искусственный дефицит средств, а за произведенную электроэнергию перед производителями не рассчитываются, и задолженность перед ними "уже превышает миллиардных сумм", тогда как регулятор - НКРЭКУ - не пересматривает тарифы, чтобы стабилизировать расчеты.

"Представители правительства и комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса говорят ультиматумами и обнародуют уже 15-й вариант будущих изменений, которые существенно отличны между собой, что является очень странным", - говорится в тексте письма.

В Ассоциации отмечают, что большое количество игроков на рынке имеют кредиты в государственных банках, а также в Европейском банке реконструкции и развития.

"У государственных банков есть все возможности объявлять компании неплатежеспособными и забирать их имущество только из-за того, что органы центральной власти прямо нарушают данные ими ранее гарантии?", - спрашивают в УАВЭ.

Вместе с тем, утверждают в Ассоциации, правительство не утверждает пятилетний план квот на строительство новой генерации, в то время как был "утвержден очередной миллиард гривен субсидий на выплаты шахтерам".

"Господин президент! Мы добросовестные налогоплательщики и сознательные граждане Украины. На что нас толкает эта брутальная атака власти? Текущая ситуация заставит производителей обращаться с судебными исками в юрисдикции Европейского Союза к государству Украина в связи с нарушением условий, заключенных ранее контрактов, и условий Европейской энергетической хартии? Мы хотим развивать нашу общую страну, а не спорить с ее властью", - говорится в письме.

В УАВЭ напомнили, что общий объем поддержки сектора возобновляемой энергетики составляет около 5% от общего рынка электроэнергии.

"Наша сфера является абсолютно открытой, привлекая ежегодно тысячи новых участников и точно не является врагом украинского государства. Мы понимаем необходимость болючих изменений и вынуждены идти на потерю миллионов долларов, вложенных в девелопмент новых проектов. Но мы никогда не согласимся на уничтожение сферы, которую создавали тяжелым трудом последние 11 лет в угоду финансово-промышленным группам, которые контролируют традиционную энергетику и медиа", - подчеркивают в УАВЭ.

Участники рынка напомнили, что за последние 11 лет в возобновляемую энергетику инвестировано около 10 млрд евро, две трети из которых - за последние годы. И если Украина не продолжит реформу энергетического сектора, не будет поддерживать развитие "зеленой" э/э и не сокращать долю атомной и угольной генерации, страна "не выберется из круга технически отсталых стран третьего мира". А проблемы экологии из-за работы изношенных АЭС и угольных ТЭС будут только накапливаться и загрязнять окружающую среду.

"Просим про встречу и хотим, чтобы нас услышали", - подчеркнули в Украинской ассоциации возобновляемой энергии, призывая президента уделить лично внимание ситуации, которая сложилась в энергетической сфере.