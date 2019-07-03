Топ лучших спиннингов 2019 года: рекомендации по выбору

Итог любой рыбалки зависит не только от удачливости рыбака, но и от его оснащения. О том, как выбрать качественный спиннинг для того или иного водоема или метода ловли, на какие показатели обращать особое внимание, а также какие бренды и модели удочек сейчас являются наиболее популярными - изучим более подробно.

Особенности выбора спиннинга

Масса. Может варьироваться от 87 до 300 граммов. Для ловли с рук стоит выбирать более легкие варианты. При использовании специальных опорных приспособлений особых ограничений нет.

Длина. Для береговой рыбалки предпочтительнее выбирать удочки с максимальными параметрами - 270-330 см, с лодки - менее габаритные варианты - 210-240 см, а для узкой реки - 1,80-2,10 м.

Длина рукоятки. Для выуживания крупной рыбы рекомендуется применять более длинную ручку - 37-41 см, в то время как для рыбалки на окуня подойдет и длиной в 31 см.

Количество секций. Существуют цельные, двуколенные и телескопические удочки. Первые обладают хорошей прочностью и отлично подойдут для троллинга, но неудобны в транспортировке в связи с их внушительными габаритами. Двуколенные и телескопы - рекомендуются для рыбалки с лодки или берега, но они имеют ограничения по весу рыбы. Двуколенные справятся с уловом массой до 10 кг, телескопические - до 5 кг.

Строй. Показатель, отвечающий за изгиб удочки. Бывает 4 типов: сверхбыстрый (изгибается лишь кончик - обладает отличной чувствительностью, подходит для новичков), быстрый (гнется треть удилища - удобно ловить с лодки), средний (корпус сгибается до половины - универсальный вариант для рыбалки с моста, берега, лодки), медленный (изгибается вплоть до рукоятки - подходит для заброса на большие расстояния, подойдет для опытных рыболовов).

Наиболее известные производители удочек

На современном рынке рыбной ловли Европа представлена мало (в основном это Америка и Азия). Самыми популярными являются бренды:

Shimano, Daiwa (Япония). Выпускают широкий ассортимент высококлассной продукции, но их удилища все же несколько уступают по качеству некоторым вариантам, произведенным в Америке.

St. Croix (США). Идеальное сочетание цены и качества. Единственный минус - посредственный дизайн.

Major Craft, Graphiteleader (Япония). Удочки уникальные по дизайну и качеству, но отличаются отнюдь не гуманной ценой. .

Black Hole (Южная Корея). В основном бренд производит приемлемые по стоимости и безупречные по качеству удочки на заказ.

Рейтинг лучших спиннингов 2019 года

Shimano Catana (Япония). Удочки отличаются отменным качеством, надежностью, отличными дизайном и приемлемой стоимостью. Минус - хрупкость колец и не очень удобный катушкодержатель.

MAXIMUS WORK HORSE SWH21M (Южная Корея). Спиннинг имеет компактные размеры (до 2 метров), обладает отличной прочностью (без проблем выдержит рыбу массой до 10 кг) и чувствительностью к поклевкам. Отличный вариант для джиговой рыбалки.

Shimano EXAGE BX STC MINI TELE SPINN 270ML. Удочка состоит из 11 секций, в сложеном виде в длину всего 38 см - очень удобна в транспортировке, подходит для наживки весом до 7 гр, обладает очень быстрым строем - можно ловить как мелкую, так и крупную рыбу в любых водоемах. Минусы: сложность крепления катушки и сравнительно высокая стоимость.

Graphiteleader VIVO. В этом ряду представлены модели всех классов: от легкой удочки (вес 98 гр), до прочной 153-х граммовой палки, способной забросить блесну весом до 60 гр. Отлично чувствует даже слабую поклевку, оснащена прочной и удобной ручкой из металлического сплава, покрытого вспененным каучуком. Недостатки: чехол, выполненный из дешевого материала, но в то же время достаточно высокая цена. Не подходит для твичинга.

SHIMANO ALIVIO CX SUPER SENSITIVE 300 ML. Отличный вариант для ловли с берега - имеет двухсекционное 3-метровое удилище с очень быстрым строем и подходит для твичинга. В комплект входит качественный чехол.

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