Топ лучших спиннингов 2019 года: рекомендации по выбору

Підсумок будь-якої рибалки залежить не тільки від успішності рибалки, але і від його оснащення. Про те, як вибрати якісний спінінг для того або іншого водоймища або методу лову, на які показники звертати особливу увагу, а також які бренди і моделі вудок зараз є найбільш популярними - вивчимо більш докладно.

Особливості вибору спінінга

Маса. Може варіюватися від 87 до 300 грамів. Для лову з рук варто вибирати більш легкі варіанти. При використанні спеціальних опорних пристосувань особливих обмежень немає.

Довжина. Для берегової риболовлі краще вибирати вудки з максимальними параметрами - 270-330 см, з човна - менш габаритні варіанти - 210-240 см, а для вузької річки - 1,80-2,10 м.

Довжина рукоятки. Для вивудження великої риби рекомендується застосовувати більш довгу ручку - 37-41 см, в той час як для риболовлі на окуня підійде і довжиною в 31 см.

Кількість секцій. Існують цілі, двуколенние і телескопічні вудочки. Перші мають гарну міцність і відмінно підійдуть для троллінгу, але незручні в транспортуванні в зв'язку з їх значними габаритами. Двуколенние і телескопи - рекомендуються для риболовлі з човна або берега, але вони мають обмеження по вазі риби. Двуколенние впораються з уловом масою до 10 кг, телескопічні - до 5 кг.

Строй. Показник, який відповідає за вигин вудки. Буває 4 типів: надшвидкий (згинається лише кінчик - володіє відмінною чутливістю, підходить для новачків), швидкий (гнеться третину вудилища - зручно ловити з човна), середній (корпус згинається до половини - універсальний варіант для риболовлі з моста, берега, човна), повільний (згинається аж до рукоятки - підходить для закидання на великі відстані, підійде для досвідчених рибалок).

Найбільш відомі виробники вудок

На сучасному ринку рибної ловлі Європа представлена ​​мало (в основному це Америка і Азія). Найпопулярнішими є бренди:

Shimano, Daiwa (Японія). Випускають широкий асортимент висококласної продукції, але їх вудилища все ж дещо поступаються за якістю деякими варіантами, виробленим в Америці.

St. Croix (США). Ідеальне поєднання ціни та якості. Єдиний мінус - посередній дизайн.

Major Craft, Graphiteleader (Японія). Вудки унікальні по дизайну і якості, але відрізняються аж ніяк не гуманної ціною. .

Black Hole (Південна Корея). В основному бренд виробляє прийнятні за вартістю і бездоганні за якістю вудки на замовлення.

Рейтинг кращих спінінгів 2019 року

Shimano Catana (Японія). Вудки відрізняються відмінною якістю, надійністю, відмінними дизайном і прийнятною вартістю. Мінус - крихкість кілець і не дуже зручний катушкотримач.

MAXIMUS WORK HORSE SWH21M (Південна Корея). Спінінг має компактні розміри (до 2 метрів), має відмінну міцність (без проблем витримає рибу масою до 10 кг) і чутливістю до поклевкам. Відмінний варіант для джиговой риболовлі.

Shimano EXAGE BX STC MINI TELE SPINN 270ML. Вудка складається з 11 секцій, в складеному вигляді в довжину всього 38 см - дуже зручна в транспортуванні, підходить для наживки вагою до 7 гр, володіє дуже швидким ладом - можна ловити як дрібну, так і велику рибу в будь-яких водоймах. Мінуси: складність кріплення котушки і порівняно висока вартість.

Graphiteleader VIVO. У цьому ряду представлені моделі всіх класів: від легкої вудки (вага 98 гр), до міцної 153-х грамової палиці, здатної закинути блешню вагою до 60 гр. Дуже добре відчуває навіть слабку клювання, оснащена міцною і зручною ручкою з металевого сплаву, покритого спіненим каучуком. Недоліки: чохол, виконаний з дешевого матеріалу, але в той же час досить висока ціна. Не підходить для твичинга.

SHIMANO ALIVIO CX SUPER SENSITIVE 300 ML. Відмінний варіант для лову з берега - має двосекційний 3-метрове вудилище з дуже швидким ладом і підходить для твичинга. У комплект входить якісний чохол.

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