Топ-чиновниця з Криму отримала 12 років за роботу на окупантів

Жінка з 2014 року працювала у так званому "Міністерстві економічного розвитку республіки Крим". Цього року її вдалося затримати, а суд призначив 12 років позбавлення волі за роботу на окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що, обіймаючи у 2014-2021 роках керівну посаду у "міністерстві економічного розвитку" так званого "уряду" анексованого Криму, "чиновниця" брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова країні-агресору", - йдеться у повідомленні.

Жінку вдалося затримати у квітні цього року на території Львівської області. Вона хотіла втекти через кордон з ЄС до Білорусі та згодом до Росії. Їй оголосили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"На підставі зібраних доказів Галицький районний суд м. Львова визнав зловмисницю винною та призначив їй 12 років позбавлення волі", - додали в СБУ.