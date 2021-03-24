UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Топ-чиновником в Министерстве инфраструктуры стал бизнес-партнер Левочкина

Автор: РБК-Украина

Новым заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия был назначен Артемий Ершов. Он является бизнес-партнером Юлии Левочкиной, сестры народного депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергея Левочкина.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным регулятора, Ершов вместе с Левочкиной и бизнес-партнером Сергея Левочкина Иваном Фурсиным владел долей в ООО "Ист-Вест финанс".

В свою очередь, "Наші Гроші" сообщают, что Ершов вместе с Левочкиным и Фурсиным основали ЗАО "Холдинг центр бит".

Кроме того, по данным журналистов, Ершов был однокурсником Фурсина и Левочкина в университете. Он также является кумом последнего.

Напомним, ранее Ершов возглавлял АО "Украинская биржа", инвестбанк "Тройка диалог Украина" и был замглавы АО "Ощадбанк".

В 2015 году он был кандидатом на пост главы АО "Укрпошта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИУЛевочкинВладислав Криклий
Читайте также
Новые правила списания старых вагонов: участники рынка впервые нашли компромисс
Порядок списания грузовых вагонов требует серьезной доработки, - EBA
Прогноз погоды