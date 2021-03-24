Топ-чиновником в Министерстве инфраструктуры стал бизнес-партнер Левочкина

Новым заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия был назначен Артемий Ершов. Он является бизнес-партнером Юлии Левочкиной, сестры народного депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергея Левочкина.
Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным регулятора, Ершов вместе с Левочкиной и бизнес-партнером Сергея Левочкина Иваном Фурсиным владел долей в ООО "Ист-Вест финанс".
В свою очередь, "Наші Гроші" сообщают, что Ершов вместе с Левочкиным и Фурсиным основали ЗАО "Холдинг центр бит".
Кроме того, по данным журналистов, Ершов был однокурсником Фурсина и Левочкина в университете. Он также является кумом последнего.
Напомним, ранее Ершов возглавлял АО "Украинская биржа", инвестбанк "Тройка диалог Украина" и был замглавы АО "Ощадбанк".
В 2015 году он был кандидатом на пост главы АО "Укрпошта".