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Топ-чиновником у Міністерстві інфраструктури став бізнес-партнер Льовочкіна

Автор: РБК-Україна

Новим заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія призначено Артемія Єршова. Він є бізнес-партнером Юлії Льовочкіної, сестри народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Сергія Льовочкіна.

Про це пише Liga.net з посиланням на дані Національного банку України.

За даними регулятора, Єршов разом з Льовочкіною і бізнес-партнером Сергія Льовочкіна Іваном Фурсіним володів часткою в ТОВ "Іст-Вест фінанс".

Своєю чергою, "Наші Гроші" повідомляють, що Єршов разом з Льовочкіним і Фурсіним заснували ЗАТ "Холдинг-центр біт".

Крім того, за даними журналістів, Єршов був однокурсником Фурсіна і Льовочкіна в університеті. Він також є кумом останнього.

Нагадаємо, раніше Єршов очолював АТ "Українська біржа", інвестбанк "Трійка діалог Україна" і був заступник голови АТ "Ощадбанк".

У 2015 році він був кандидатом на посаду глави АТ "Укрпошта".

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Новини України МІУЛьовочкін досьєВладислав Криклій
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