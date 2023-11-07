Топ-чиновники США закликали Конгрес виділити для України 11,8 млрд доларів

"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного нагляду та прозорості та підкріплюється значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів з G7 та Міжнародного валютного фонду", - підкреслили у листі лідерам Конгресу міністр фінансів Джаннет Йеллен, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

При цьому президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання 106 млрд доларів. Частину з них хочуть направити на фінансування передачі озброєння Україні. Також у пакеті передбачено допомогу Ізраїлю та захист південного кордону США.

Відповідний законопроект поки що так і не розглянули конгресмени. Наразі республіканці в Сенаті висунули свої умови для підтримки ініціативи. Вони хочуть змін у міграційній політиці.

Варто зауважити, що останній пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів США виділили 3 листопада.