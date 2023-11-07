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Республіканці у Сенаті США висунули умови для підтримки допомоги Україні, - WSJ

Вашингтон, Вівторок 07 листопада 2023 15:46
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Республіканці у Сенаті США висунули умови для підтримки допомоги Україні, - WSJ Фото: республіканці в Сенаті США висунули умови для підтримки допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Група республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Америки вимагає змінити міграційну політику у якості умови підтримки запиту на нове фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, група сенаторів-республіканців пропонує ускладнити подання мігрантами прохань про надання притулку в США, а також ускладнити виграш справи.

Сенатор-республіканець Джон Тун наголосив, що такі нововведення є питанням національної безпеки.

У той же час WSJ нагадує, що за останні два роки кількість нелегальних перетинів кордону США досягла рекордного рівня. При цьому потік мігрантів з таких країн, як Венесуела, які зазвичай не відправляли до США велику кількість мігрантів, призвів до того, що багато хто з них після прибуття в країну потребував житла.

Демократи вже почали реагувати на ініціативу сенаторів-республіканців. За словами сенатора Діка Дурбіна, така ініціатива - погана відправна точка для будь-яких переговорів щодо запиту Білого дому. Він також вважає, що план республіканців нашкодить зусиллям надання допомоги українським біженцям.

"Якщо республіканці хочуть серйозно поговорити про реформи, які покращать нашу міграційну систему, ми відкриті для дискусії", - заявив спікер Білого дому Анжело Фернандес Ернандес, зазначивши, що Адміністрація Байдена не згодна з багатьма положеннями ініціативи республіканців.

Запит Байдена

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запросив Білий дім виділити 106 млрд доларів на національну безпеку. Кошти хочуть направити на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, а також безпеки південного кордону.

При цьому новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував конгресменам голосувати за допомогу Ізраїлю окремо. Він вніс у відомство відповідну ініціативу, яку підтримала нижня палата Конгресу.

У Сенаті такий законопроект Джонсона не хочуть навіть розглядати, а у Білому домі пообіцяли, що президент Джо Байден ветує його.

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