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Топ-чиновники с низкими зарплатами рано или поздно начнут воровать, - политолог

Новости » Финансы     15.01.2020 - 15:38
Топ-чиновники с низкими зарплатами рано или поздно начнут воровать, - политолог
фото: пачки денег (focus.ua)

Экономия на зарплатах может привести к многомилионным разворовываниям

Топ-чиновники, которые распоряжаются миллиардными потоками и получают низкие зарплаты - рано или поздно начинают воровать. Экономия на зарплатах может привести к многомилионным разворовываниям. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Павел Кутуев, комментируя новость о высоких зарплатах чиновников Кабинета Министров.

“Вокруг повышения зарплат топ-чиновникам разгорелась настоящая дискуссия последними днями. И это весьма непопулярное решение, которое неоднозначно воспринимается людьми. Мне и самому как-то эти нули режут слух. Однако, я думаю, что высокие зарплаты - все таки дело необходимое. Давайте смотреть правде в глаза. Люди, которые распоряжаются миллиардными потоками и думают за что прокормить ребенка - рано или поздно начнут воровать”, - считает эксперт.

Он также напомнил, что у госчиновников времен Януковича были одни из самых низких зарплат и в результате окружение беглого президента украло из государственного бюджета в общей сложности около 40 млрд долларов.

“К чему приводит показушная “экономия” на государственных постах мы все наблюдали последние почти 30 лет: деньги в конвертах, “покупка” должностного лица различными группами влияния, схематосы и банальное воровство”, - отметил политолог.

По его словам, если этому правительству удастся не допустить распространения коррупционных схем - это сохранит в госбюджете миллиарды гривен от воровства.

“Второй момент: без конкурентной зарплаты невозможно привлечь опытного сотрудника в штат любой коммерческой компании. Тоже самое и работает и на государственной службе. Никто из адекватных топ-менеджеров не пойдет на госслужбу честно работать за 10 тысяч. Такие вполне комфортно себя чувствуют в бизнес сфере. И чтобы их переманить, государство должно конкурировать с бизнесом в этом вопросе”, - подытожил Павел Кутуев.

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