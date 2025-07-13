Топ-7 боксерів, яких Усик вважає найкращими прямо зараз

Кого Усик поставив вище себе

Під час опитування Олександр продемонстрував неабияку скромність.

Попри те, що він двічі перемагав своїх нинішніх конкурентів, українець назвав Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа кращими за себе.

Крім того, чинний володар поясів WBA, WBC, WBO у надважкій вазі не поставив себе вище за таких легенд боксу, як Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Володимир Кличко та Мухаммед Алі.

Водночас, Усик не вважає сильнішими за себе Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера, Віталія Кличка та свого найближчого суперника Даніеля Дюбуа.

Щодо Віталія Кличка, українець лише усміхнувся, почувши ім'я чинного мера Києва.

Варто зазначити, що Олександр Усик залишається непереможеним на професійному рингу. Він провів 23 поєдинки, здобувши перемоги у всіх, причому 14 з них нокаутом

Бій за абсолют: Усик проти Дюбуа

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титули WBA, WBO та IBF відбудеться у суботу, 19 липня 2025 року, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Очікується, що на арені збереться понад 80 тисяч фанатів.

Точний час початку бою 23:30 за київським часом і завершиться до 01:00 20 липня.

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