ТОП-6 шахрайських схем: як вберегтися від аферистів

Війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем. Департамент кіберполіції Нацполіції розповів про найпоширеніші з них та основні правила безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент.
Продаж дешевих товарів "з рук в руки"
Якщо незнайомі люди прийшли до вас і пропонують купити дешеві товари - будьте насторожі. Це можуть бути шахраї! у такий спосіб вони намагаються дізнатися, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші.
Пам’ятайте: "безкоштовний сир - тільки в мишоловці".
Що робити?
Якщо до вас навідаються незнайомці і скажуть, що у зв’язку з проведенням грошової реформи треба замінити старі купюри на нові, знайте: це -100% шахраї. У такий спосіб вони намагаються привласнити всі ваші заощадження.
Що робити?
"Вашу карту заблоковано", "з вашого рахунку хочуть списати гроші", "нові правила під час воєнного стану" - зловмисники, які представляються співробітниками банку, використовують різні способи, аби отримати доступ до ваших банківських карток.
Як тільки невідомі просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у CMC, знайте: це - шахраї.
Пам’ятайте: навіть в умовах війни справжні співробітники банку ніколи не запитують таку інформацію.
Що робити?
Якщо вам телефонують (часто вночі або вранці) та повідомляють, що родич потрапив у біду, і просять передати гроші - це шахрайство. Зловмисники можуть видавати себе за сина/дочку, онука/онучку, які начебто потрапили у біду (скоїли ДТП, опинилися у поліції тощо). Шахраї можуть представлятися лікарями або поліцейськими і пропонувати свою допомогу у вирішенні "проблеми" за винагороду, яка може становити від тисячі до десятків тисяч гривень, а інколи навіть кілька тисяч доларів США.
Пам’ятайте: так діють шахраї.
Що робити?
"Під час війни ви можете отримати соціальну допомогу" найчастіше шахраї надсилають смс-повідомлення про отримання різноманітних виплат від органів влади або благодійних фондів та просять надати таку інформацію: ваші анкетні дані, номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії.
Пам’ятайте: назвавши ці дані, ви надаєте шахраям доступ до вашого рахунку, тож вони можуть вкрасти всі ваші заощадження.
Що робити?
"Ви виграли автомобіль або побутову техніку"- не поспішайте виконувати всі настанови незнайомців. Зазвичай у надісланому смс вказаний номер, за яким можна отримати детальну інформацію.
Коли телефонуєте, вам розповідають умови, які потрібно виконати, щоб отримати "приз". Як правило, вам пропонують сплатити 1% від вартості виграного товару. Але як тільки ви це зробите, незнайомці перестають виходити на зв’язок і зникають.
Пам’ятайте: так діють шахраї.
Що робити?
Нагадаємо, за даними НБУ, більше половини суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року відбулось через використання соціальної інженерії. Тобто, люди стають жертвами шахраїв через те, що розголошують шахраям дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу до інтернет-банкінгу.