ТОП-6 мошеннических схем: как уберечься от аферистов

Война в Украине стала основой для распространения мошеннических схем. Департамент киберполиции Нацполиции рассказал о самых распространенных из них и основных правилах безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент.
Если незнакомые люди пришли к вам и предлагают купить дешевые товары - будьте настороже. Это могут быть мошенники. Таким образом они пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно для вас украсть деньги.
Помните: "бесплатный сыр - только в мышеловке".
Что делать?
Если к вам придут незнакомцы и скажут, что в связи с проведением денежной реформы нужно заменить старые купюры на новые, знайте: это -100% мошенники. Таким образом они пытаются присвоить все ваши сбережения.
Что делать?
"Ваша карта заблокирована", "с вашего счета хотят списать деньги", "новые правила во время военного положения" - злоумышленники, представляемые сотрудниками банка, используют разные способы, чтобы получить доступ к вашим банковским картам.
Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия или же ввести пароль, поступивший в CMC, знайте: это мошенники.
Помните: даже в условиях войны настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают такой информации.
Что делать?
Если вам звонят по телефону (часто ночью или утром) и сообщают, что родственник попал в беду, и просят передать деньги - это мошенничество. Злоумышленники могут выдавать себя за сына/дочь, внука/внучку, якобы попавших в беду (совершили ДТП, оказались в полиции и т.п.). Мошенники могут представляться врачами или полицейскими и предлагать свою помощь в решении "проблемы" за вознаграждение, которое может составлять от тысячи до десятков тысяч гривен, а иногда даже несколько тысяч долларов США.
Помните: так действуют мошенники.
Что делать?
"Во время войны вы можете получить социальную помощь" чаще всего мошенники посылают смс-сообщения о получении разнообразных выплат от органов власти или благотворительных фондов и просят предоставить следующую информацию: ваши анкетные данные, номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карточки и срок ее действия
Помните: назвав эти данные, вы предоставляете мошенникам доступ к вашему счету, поэтому они могут украсть все ваши сбережения.
Что делать?
"Вы выиграли автомобиль или бытовую технику" - не спешите выполнять все наставления незнакомцев. Обычно в отправленном смс указан номер, по которому можно получить подробную информацию.
Когда звоните, вам рассказывают условия, которые нужно выполнить, чтобы получить приз. Как правило, вам предлагают оплатить 1% стоимости выигранного товара. Но как только вы это сделаете, незнакомцы перестают выходить на связь и исчезают.
Помните: так действуют мошенники.
Что делать?
Напомним, по данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлом году произошло из-за использования социальной инженерии. То есть люди становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают мошенникам данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.