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ТОП-6 мошеннических схем: как уберечься от аферистов

Фото: киберполиция дала рекомендации, как разоблачить аферистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Война в Украине стала основой для распространения мошеннических схем. Департамент киберполиции Нацполиции рассказал о самых распространенных из них и основных правилах безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент.

Продажа дешевых товаров из рук в руки

Если незнакомые люди пришли к вам и предлагают купить дешевые товары - будьте настороже. Это могут быть мошенники. Таким образом они пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно для вас украсть деньги.

Помните: "бесплатный сыр - только в мышеловке".

Что делать?

  • 1. Не пускайте незнакомцев домой.
  • 2. Привлеките к разговору соседей или позвоните родственникам: это может отпугнуть мошенников.
  • 3. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом полицейскому по номеру 102.

"Денежная реформа"

Если к вам придут незнакомцы и скажут, что в связи с проведением денежной реформы нужно заменить старые купюры на новые, знайте: это -100% мошенники. Таким образом они пытаются присвоить все ваши сбережения.

Что делать?

  • 1. Не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом.
  • 2. Расскажите о посещении родственникам.
  • 3. Всегда советуйтесь с теми, кому доверяете.
  • 4. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

"Звонки от имени представителей банков"

"Ваша карта заблокирована", "с вашего счета хотят списать деньги", "новые правила во время военного положения" - злоумышленники, представляемые сотрудниками банка, используют разные способы, чтобы получить доступ к вашим банковским картам.

Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия или же ввести пароль, поступивший в CMC, знайте: это мошенники.

Помните: даже в условиях войны настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают такой информации.

Что делать?

  • 1. Положите трубку.
  • 2. Сообщите о случившемся полицейским по номеру 102.

"Ваш родственник в беде"

Если вам звонят по телефону (часто ночью или утром) и сообщают, что родственник попал в беду, и просят передать деньги - это мошенничество. Злоумышленники могут выдавать себя за сына/дочь, внука/внучку, якобы попавших в беду (совершили ДТП, оказались в полиции и т.п.). Мошенники могут представляться врачами или полицейскими и предлагать свою помощь в решении "проблемы" за вознаграждение, которое может составлять от тысячи до десятков тысяч гривен, а иногда даже несколько тысяч долларов США.

Помните: так действуют мошенники.

Что делать?

  • 1. Положите трубку.
  • 2. Проверьте, где ваш родственник.
  • 3. Сообщите о случившемся полицейским по номеру 102.

"Социальные выплаты во время войны"

"Во время войны вы можете получить социальную помощь" чаще всего мошенники посылают смс-сообщения о получении разнообразных выплат от органов власти или благотворительных фондов и просят предоставить следующую информацию: ваши анкетные данные, номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карточки и срок ее действия

Помните: назвав эти данные, вы предоставляете мошенникам доступ к вашему счету, поэтому они могут украсть все ваши сбережения.

Что делать?

  • 1. Положите трубку.
  • 2. Обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты.
  • 3. Если вам звонили по телефону мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

Выигрыши призов (авто, бытовая техника)

"Вы выиграли автомобиль или бытовую технику" - не спешите выполнять все наставления незнакомцев. Обычно в отправленном смс указан номер, по которому можно получить подробную информацию.

Когда звоните, вам рассказывают условия, которые нужно выполнить, чтобы получить приз. Как правило, вам предлагают оплатить 1% стоимости выигранного товара. Но как только вы это сделаете, незнакомцы перестают выходить на связь и исчезают.

Помните: так действуют мошенники.

Что делать?

  • 1. Подумайте, участвовали ли вы в акциях или конкурсах.
  • 2. Не перечисляйте деньги незнакомцам.
  • 3. Если вам звонили по телефону мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

Напомним, по данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлом году произошло из-за использования социальной инженерии. То есть люди становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают мошенникам данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.

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