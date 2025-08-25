Топ-6 напоїв, які сильно псують зуби: а ви їх п'єте?

Ароматизована газована вода

Фруктові ароматизатори знижують pH напою до рівня, при якому виникає ерозія емалі. Дослідження 2007 року, яке опубліковане на National Institutes of Health (NLH), показало, що pH ароматизованих газованих вод становить приблизно 2,74-3,34, що значно нижче безпечного рівня й подібно до того, що мають апельсиновий сік або інші кислі напої.

Саме це призводить до руйнування емалі і структурних змін на поверхні зубів (розчинення гідроксиапатиту та мікроскопічні пошкодження).

Фруктові соки

Апельсиновий та яблучні соки часто дуже кислі та містять багато натуральних цукрів. Вони одночасно насичують зуби кислотою та цукром.

Навіть 100% фруктові соки містять природні цукри, які живлять бактерії в роті, що виробляють кислоти, що руйнують емаль. Це підвищує ризик розвитку карієсу та захворювань ясен.

Спортивні напої

Спортсмени можуть вживати спортивні напої для відновлення електролітів, але ці напої можуть завдати серйозної шкоди. Вони часто продаються для гідратації, але також містять доданий цукор і навіть кислоти.

Дослідження, опубліковані в Journal of the American Dental Association (JADA), підтверджують, що спортивні напої можуть шкодити зубам, спричиняючи ерозію емалі. Зокрема, мають високу титрувальну кислотність, що є значним предиктором розчинення емалі.

Навіть у безцукрових варіантах присутні інші типи цукрів або підсолоджувачів, які можуть сприяти росту бактерій у роті, що виробляють кислоти, що руйнують емаль.

Комбуча

Комбуча має pH між 2,5 і 3,5, що робить її більш кислотою, ніж багато безалкогольних напоїв. При такому рівні кислотності починається розчинення кальцію з емалі, що може призвести до її ерозії.

Дослідження 2023 року, яке опубліковане на NLH, показало, що комбуча може спричиняти значне вивільнення кальцію з зубної емалі, що свідчить про її ерозивний потенціал.

Холодна кава (з вершками)

Це ідеальний літній напій, але надмірне вживання може завдати ще більшої шкоди. Навіть несолодкі холодні напої є кислими, але коли до них додають сиропи, вершки або підсолоджувачі, вони стають більш карієсогенними (спричиняють карієс).

Вино

Як червоне, так і біле вино є кислими та руйнують зубну емаль. Червоне вино особливо шкідливе через поєднання кислотності та темних пігментів, які можуть спричиняти плями.

Біле вино, хоча й світліше за кольором, також є кислим і може швидко розм’якшувати зубну емаль. Цей ефект посилюється, якщо вино часто пити протягом тривалого часу або тримати його в роті під час дегустації.

За даними American Dental Health Providers, варто обмежити кількість споживаного вина, особливо якщо воно є частим у вашому раціоні. Після вживання вина корисно прополоскати рот водою, щоб зменшити кислотність у порожнині рота.

Не чистіть зуби відразу після вживання вина, оскільки емаль може бути м’якою через кислотний вплив. Рекомендується почекати 30-60 хвилин.