ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху: до списку увійшла CEO Universal Bank

Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (УАФІК) представила дослідження "ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху 2026". До рейтингу увійшли представниці банківського та фінтех-секторів, у тому числі - CEO Universal Bank Ірина Старомінська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Як проводять дослідження

Дослідження фокусується на жінках, які не лише обіймають керівні посади, а й безпосередньо впливають на розвиток фінансового ринку: впроваджують інновації, розвивають команди, ухвалюють стратегічні рішення та запускають нові продукти.

За роки, протягом яких УАФІК проводить рейтинг, український фінансовий сектор суттєво змінився: цифрові сервіси стали основним каналом взаємодії з клієнтами, технології дедалі глибше інтегруються у фінансові продукти. Здатність швидко адаптуватися до змін стала однією з ключових умов роботи.

CEO Universal Bank – у списку

Однією з учасниць ТОП-50 стала CEO Universal Bank Ірина Старомінська. Для неї це вже шосте поспіль потрапляння до рейтингу.

"Мене надихає можливість перетворювати складні виклики на рішення, які змінюють фінансовий ринок і покращують досвід мільйонів людей. Для мене лідерство сьогодні – це не стільки про позицію чи статус, скільки про здатність впливати на зміни та відповідати за результат. Особливо у фінансовому секторі, де вчасні рішення безпосередньо впливають на розвиток бізнесу, команди та довіру клієнтів", – зазначила голова правління АТ "Універсал Банк".

Що відомо про цей рейтинг

Рейтинг "ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху" є незалежним галузевим дослідженням та платформою визнання лідерства жінок, які формують майбутнє фінансового сектору України.

Як зазначають організатори, за кожною номінацією стоять конкретні рішення, продукти, команди та результати, які змінюють фінансовий ринок країни.