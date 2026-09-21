Топ-5 новинок NAUDI на MSPO-2026: від "Сайгака" до RAM-2X

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MSPO – одна з найбільших та найпрестижніших оборонних виставок у Центральній та Східній Європі, і для українського ОПК вона є важливим майданчиком для розвитку міжнародної кооперації, залучення інвестицій, локалізації виробництва та укладання нових контрактів.

Присутність Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) на подібних заходах демонструє, що інтерес партнерів до українських оборонних технологій не згасає – навпаки, компанії-учасниці Асоціації створюють нові можливості для спільного виробництва й виходу на глобальні ринки.

Перспективність представлених на MSPO-2026 розробок – саме у бойовому підтвердженні. Так, ударний БпЛА RAM-2X уже має на рахунку понад 450 уражених цілей і, за оцінкою CEO NAUDI Сергія Гончарова, є значно дешевшим українським аналогом американського Switchblade, який за окремими показниками не гірший, а іноді й кращий.

Подібна логіка стоїть і за бронеавтомобілями "Сайгак-1" та "Варта-3": замість того, щоб військові самотужки підсилювали кевларом і сітками цивільні пікапи, українські виробники пропонують готові заводські рішення з відповідним рівнем захисту за прийнятну ціну.

Не менш показовий і запит на розвідувальні дрони власного виробництва: Гончаров наголошує, що Україні потрібні тисячі таких апаратів, і принципово важливо не залежати від техніки країни-партнера ворога – з усіма ризиками щодо стеження, локації та штучного погіршення льотних характеристик.

Про ключові новинки NAUDI, представлені на виставці MSPO-2026, – у матеріалі РБК-Україна.

"Сайгак-1" ("Українська бронетехніка") – швидкість до 140 км/год і захист від протитранспортних мін

Фото: бронеавтомобіль "Сайгак-1" (NAUDI)

"Сайгак-1" – повнопривідний бронеавтомобіль на базі пікапа з балістичним захистом ПЗСА 3 та протимінним захистом рівня 1 за STANAG 4569. Машина розрахована на екіпаж із двох осіб та трьох десантників, розвиває максимальну швидкість до 140 км/год і має запас ходу до 600 км.

Головна перевага "Сайгака" – у тому, що за відносно невеликі кошти армія отримує захищену техніку, яка дає особовому складу реальні шанси вижити на полі бою.

"Аргумент, що в нас фронт широкий, тому броньована техніка не потрібна, виглядає дивно – адже альтернатива цьому не менш вразлива: волонтерські пікапи, КрАЗи або закуплені нещодавно китайські чи індійсько-корейські пікапи", – зауважує CEO NAUDI.

"Сайгак" захищає від уламків і підриву на протитранспортних мінах, тоді як звичайний цивільний автомобіль від міни не захищає ніяк. Гончаров нагадує, що не від хорошого життя військовослужбовці самотужки обшивають цивільні Toyota Land Cruiser 200, Pathfinder, Patrol та подібну техніку – часто з кермом не з того боку – підсилюючи їх сітками й кевларом власними силами.

"Сайгак", на відміну від цього, є вже готовим заводським рішенням, яке не вимагає від бійців ані часу, ані додаткових зусиль для власного захисту. Тому, наголосив CEO NAUDI, аргумент про брак захисту особового складу – це реальність. Додатковою перевагою бронетехніки є швидкість і маневреність – на відміну від наземних роботизованих комплексів (НРК), які рухаються значно повільніше.

"Варта-3" ("Українська бронетехніка") – захист від протитанкових мін і десант до восьми бійців

Фото: "Варта-3" (NAUDI)

"Варта-3" належить до класу MRAP і має балістичний захист ПЗСА 6 та протимінний захист рівня 3a/3b за STANAG 4569. Автомобіль оснащений повнопривідним шасі 4×4, двигуном потужністю 326 к. с. та розрахований на екіпаж із двох осіб і восьми десантників.

"Варта" – це вже інший, значно вищий рівень захисту, який може використовуватися як платформа для багатьох рішень.

"Вона може використовуватися як платформа для багатьох рішень: захищений командний пункт, пункт управління БпЛА з високою прохідністю та ступенем захисту, який витримує підрив не лише на протитранспортних, а й на протитанкових мінах", – розповідає Сергій Гончаров.

Пошкодження машини в такому разі неминучі, проте завдяки високій прохідності особовий склад залишається живим. Додатково, за словами Гончарова, передбачена можливість встановлення бойових модулів калібру до 30 мм – це та ж вогнева потужність, що й у БМП-2, але за кілька разів меншу вартість і з вищим рівнем бронезахисту, ніж у БМП-2, захист якої недостатній навіть проти стрілецького озброєння.

Ударний БпЛА RAM-2X (Ukrspecsystems) – радіус дії 180 км і понад 450 уражених цілей

Фото: RAM-2X (Ukrspecsystems)

Ударний безпілотник RAM-2X з X-подібним крилом компанія-учасник NAUDI Ukrspecsystems представила на MSPO-2026 вперше. Система використовується Силами оборони України з 2024 року, однак через безпекові обмеження її назва та виробник досі не розкривалися.

RАМ-2X призначений для ураження важливих цілей на оперативно-тактичному рівні, має радіус дії до 180 км, здатний перебувати в повітрі понад дві години й може оснащуватися бойовими частинами вагою 2,7 або 3,5 кг.

Однією з ключових особливостей системи є високий рівень автоматизації: система донаведення дозволяє захоплювати та автономно вражати цілі на відстані до 3 км без супроводу оператора, також передбачена можливість інтеграції ШІ-асистентів. За даними Ukrspecsystems, на рахунку RAM-2X уже понад 450 уражених цілей, а сам дрон підтримує роботу з різними системами зв'язку, зокрема Starlink.

Це виріб із підтвердженою бойовою ефективністю: на його рахунку сотні уражених важливих цілей ворога – засоби ППО, радіолокаційної розвідки, радіоелектронної боротьби та окремі командні пункти управління.

"RAM-2X перевірений часом і досвідом бойового застосування, показує високу ефективність у зв'язці з розвідувальними дронами – "Шарком" або самим RAM'ом, залежно від конфігурації. Це українська заміна американському Switchblade, тільки значно дешевша і, я вважаю, не гірша за якістю, а за окремими показниками – навіть краща", – говорить Сергій Гончаров.

Не випадково іноземні партнери іноді видають відео з роботи RAM-2X за власні результати.

Розвідувальний БпЛА "Шмавік" ("Реактивні дрони") – розвідник із захистом від РЕБ на технології FHSS

Фото: "Шмавік" ("Реактивні дрони")

"Шмавік" – безпілотник для розвідувальних місій та спостереження на лінії фронту. Дрон може працювати на висоті близько 150–250 метрів та оснащуватися оптичними системами зі штучним інтелектом. Для підвищення стійкості до РЕБ у "Шмавіку" використовується технологія FHSS – псевдовипадкова зміна робочої частоти.

За словами CEO NAUDI, "Шмавік" фактично є заміною малому розвідувальному коптеру, яких потрібно тисячами.

"DJI Mavic, попри всі свої переваги – а це, безумовно, вдалий виріб, – залишається продуктом країни-партнера нашого ворога. Ми пам'ятаємо проблеми початку широкомасштабного вторгнення, коли використання Mavic-ів створювало пряму загрозу для операторів через засоби локації та стеження", – зазначає Сергій Гончаров.

Співрозмовник переконаний, що Україна не повинна залежати від таких засобів і має шукати способи убезпечити постачання зрозумілими шляхами. За його словами, китайським виробникам явно не подобається, що їхні дрони й досі використовуються для ударів по окупантах, тож трапляються постійні проблеми з прошивками й штучним погіршенням льотно-технічних характеристик (ЛТХ) Mavic-ів.

Ці проблеми не зникають, тому питання безпеки та інституційної незалежності стоїть на першому місці – зокрема, DJI Mavic 3T, на його думку, значно цінніший і цікавіший, ніж 4T. Таких дронів, за оцінками фахівців і військових, потрібні тисячі й тисячі – для постійного контролю ситуації на полі бою в буквальному сенсі.

Ударний БпЛА "Булава M2V" ("Девіро") – політ до 110 хвилин і дальність до 130 км

Фото: "Булава M2V" ("Девіро")

Оновлена версія баражуючого боєприпасу "Булава M2V" отримала мультиспектральну оптико-електронну систему, яка поєднує денний і тепловізійний канали та забезпечує можливість роботи цілодобово.

Тривалість польоту "Булави" сягає 110 хвилин, а гарантована дистанція застосування становить 120–130 км. Система також працює в MESH-мережі, забезпечуючи обмін даними та взаємодію з іншими безпілотними платформами.

"Булава M2V" – виріб, аналогічний RAM-2X: він так само створений для тісної роботи в парі з розвідувальними дронами, формуючи розвідувально-ударний комплекс, де дрон-розвідник виявляє ціль, а "Булава" її уражає.

"Це вже черговий етап удосконалення ЛТХ виробу, зокрема підвищення автономності під час пошуку цілей", – наголошує CEO NAUDI і додає, що інтеграція "Булави" в екосистему "Девіро" забезпечує той самий набір завдань, що й у Ukrspecsystems, – повний цикл від розвідки до ураження.

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Представлені на MSPO-2026 розробки NAUDI показують, наскільки різними можуть бути завдання українського ОПК – від захищеної мобільності та евакуації до розвідки й точного ураження цілей. Водночас ці рішення об'єднує головне: вони створюються не абстрактно під майбутню війну, а з урахуванням реального досвіду сучасного поля бою.

"Сайгак-1" і "Варта-3" демонструють розвиток української захищеної мобільності, RAM-2X і "Булава M2V" – перехід до комплексної взаємодії розвідувальних та ударних платформ, а "Шмавік" – прагнення закрити критичну потребу у власних засобах розвідки. У кожному з цих напрямів українські виробники працюють над рішеннями, які можна масштабувати під реальні потреби Сил оборони.

Саме практичний досвід стає однією з ключових переваг українських розробок на міжнародному ринку. Частина представлених систем уже пройшла бойове застосування, а отже, їхня цінність визначається не лише характеристиками на папері, а й тим, як вони працюють у реальних умовах.

Для NAUDI це можливість показувати міжнародним партнерам не просто окремі зразки техніки, а сформовану екосистему українських виробників і технологій, готових до масштабування та кооперації.