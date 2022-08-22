Топ-5 новых услуг в Дія, которые упростят жизнь миллионам украинцев

В психологии существует термин "синдром отложенной жизни". Это когда человек думает, что лишь готовится к реальной жизни, а не проживает ее. Из-за полномасштабной войны мы тоже могли бы отложить цифровизацию услуг. Но вместо этого продолжили создавать удобное цифровое государство, общение с которым минимальное, а польза – максимальная.

Например, во время последнего Diia Summit в феврале мы имели 14 млн пользователей в приложении Дія. В конце марта их количество увеличилось до 16. А уже сейчас уверенно приближаемся к 18 млн. Поэтому развитие и масштабирование продукта, который является важной частью фундамента цифровой инфраструктуры Украины – один из главных приоритетов для Минцифры.

Сейчас мы работаем над рядом услуг, которые планируем внедрить в ближайшее время. Я вам расскажу о топ-5 из них.

Электронное пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение – один из наиболее популярных документов. Им пользуются более 12 млн украинцев. Для пенсионеров пенсионное считается чем-то вроде второго паспорта, благодаря которому они получают выплаты и льготы.

Не будет нужды носить физический документ с собой. Он всегда будет под рукой в Дія. Поэтому владельцы пенсионного смогут использовать его для получения госуслуг онлайн, предъявлять в аптеке или в общественном транспорте.

Эту услугу мы разрабатываем совместно с ПФУ и Минсоцполитики при поддержке "Проекта поддержки Дія", который внедряется Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

Запустить пенсионные в Дія было нелегко, потому что существовало много нюансов. Например, для того, чтобы документ подтянулся, необходимо наличие фото. Но не все фото были в нормальном состоянии и в одном месте. Поэтому мы вместе с Пенсионным фондом Украины создали единую базу, где собрали все необходимые фотографии для того, чтобы удостоверения у людей сформировались.

Сейчас мы проводим бета-тест пенсионного в Дія. Тестируем пенсионные двух видов: по возрасту и специальное, которое оформляют из-за инвалидности, потери кормильца и тому подобное. Важно, что в Дія будут отражаться пенсионные, выданные после 2014 года. Поэтому если у вас документ старого образца в виде книжечки, его нужно обновить.

Электронный вид на жительство

Также в бета-тесте находится один из важнейших документов для иностранцев, живущих в Украине – вид на временное или постоянное проживание. Они смогут подтверждать свою личность цифровым документом. Например, при обслуживании в банке. Со временем через этот документ можно будет создать Дія.Підпис и пользоваться сервисами Дія.

В Дія будут отображаться документы в виде пластиковой карты с бесконтактным носителем. Документы такого образца начали выдавать после апреля 2018 года. Для того, чтобы они подтянулась, необходимо иметь идентификационный номер (РНОКПП). Эту услугу мы разрабатываем совместно с МВД и ГМС.

Автоматическая регистрация ООО

Мы верим в то, что автоматические услуги – самые эффективные. Они удобны, пользоваться ими можно где угодно. А от результата пользователя отделяет всего несколько кликов. Самое главное – устранение из услуги человеческого фактора, что экономит время и делает невозможной коррупцию.

В октябре 2020 года на портале Дія мы запустили регистрацию ООО с госрегистратором. За это время услугой воспользовалось около 13 тысяч украинцев. Сейчас работаем над автоматической регистрацией ООО и убираем регистратора из этого процесса. В июле провели бета-тест, который прошел довольно успешно.

Услуга регистрации ООО будет полностью автоматической и будет работать почти мгновенно. 2 секунды и предприятие открыто. Никаких бюрократических квестов, сбора бумажек и часов в очередях. Услуга реализуется при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.

Англоязычные документы

Наша команда активно работает над международной интеграцией Дія. Мы движемся к тому, чтобы цифровые документы признавали в Европе и во всем мире. Это сложный процесс. Но мы уже имеем прогресс в этом направлении.

Недавно Польша создала в приложении mObywatel отдельный цифровой документ – Дія пл. Это официальное первое цифровое удостоверение, которое могут получить украинцы в Польше, чтобы подтверждать личность. За 5 месяцев войны более 80 тысяч украинцев воспользовались этим документом.

Следующий этап международной интеграции Дія – документы на английском языке. Сейчас мы запустили бета-тест загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения в Дія. Благодаря тестированию проверим, правильно ли отображаются все поля и корректно ли работает переключение языка. Всего за сутки к тестированию присоединились более 6 тысяч украинцев.

Благодаря англоязычным документам украинцы, более 5,5 млн из которых вынужденно находятся за рубежом, смогут пользоваться цифровыми документами за пределами Украины. Кстати, права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Это еще один шаг к признанию Дія по всему миру. Эту услугу мы реализовываем совместно с МВД, ГМС, главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех".

Шеринг авто

Вместе с записью на бета-тест англоязычных документов запустили еще и запись на тестирование шеринга авто в Дія. Это не новая услуга в приложении. Мы запустили ее еще во время Diia Summit в феврале. Но в начале полномасштабной войны из соображений безопасности реестры с необходимыми документами не работали. Соответственно шеринг авто в Дія тоже.

Сейчас реестры возобновили работу. Поэтому мы возвращаем услугу шеринга, поскольку до этого уже получили много отзывов, насколько она удобна. Например, вы берете автомобиль жены. Но техпаспорт остался дома. Подаете заявку на шеринг авто в Дія. Ваша жена делает то же самое – и техпаспорт появится у вас в приложении. Эту услугу мы реализовываем совместно с МВД, главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех".