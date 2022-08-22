Топ-5 нових послуг у Дії, які спростять життя мільйонам українців

У психології існує термін "синдром відкладеного життя". Це коли людина думає, що лише готується до реального життя, а не проживає його. Через повномасштабну війну ми теж могли б відкласти цифровізацію послуг. Але натомість продовжили створювати найзручнішу цифрову державу, спілкування із якою мінімальне, а користь – максимальна.

Наприклад, під час останнього Diia Summit у лютому ми мали 14 млн користувачів у застосунку Дія. Наприкінці березня їхня кількість збільшилася до 16. А вже зараз впевнено наближаємося до 18 млн. Тому розвиток та масштабування продукту, який є важливою частиною фундаменту цифрової інфраструктури України – один з головних пріоритетів для Мінцифри.

Зараз ми працюємо над низкою послуг, які плануємо впровадити найближчим часом. Я вам розповім про топ-5 з них.

Електронне пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення – один із найбільш популярних документів. Ним користуються понад 12 млн українців. Для пенсіонерів пенсійне вважається чимось на кшталт другого паспорту, завдяки якому вони отримують виплати та пільги.

Не буде потреби носити фізичний документ із собою. Він завжди буде під рукою в Дії. Тому власники пенсійного зможуть використовувати його для отримання держпослуг онлайн, пред'являти в аптеці чи у громадському транспорті.

Цю послугу ми розробляємо спільно з ПФУ та Мінсоцполітики за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Запустити пенсійні у Дії було нелегко, бо існувало багато нюансів. Наприклад, для того, щоб документ підтягнувся, необхідна наявність фото. Але не всі фото були у нормальному стані та в одному місці. Тому ми разом із Пенсійним фондом України створили єдину базу, де зібрали усі необхідні світлини для того, щоб посвідчення у людей сформувалися.

Зараз ми проводимо бета-тест пенсійного в Дії. Тестуємо пенсійні двох видів: за віком та спеціальне, яке оформляють через інвалідність, втрату годувальника тощо. Важливо, що в Дії відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Тому якщо у вас документ старого зразка у вигляді книжечки, його потрібно оновити.

Електронна посвідка на проживання

Також в бета-тесті знаходиться один із найважливіших документів для іноземців, що живуть в Україні – посвідка на тимчасове або постійне проживання. Вони зможуть підтверджувати свою особу цифровим документом. Наприклад, при обслуговуванні в банку. Згодом через посвідку можна буде створити Дія.Підпис та користуватися сервісами Дії.

У Дії відображатимуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм. Документи такого зразка почали видавати після квітня 2018 року. Для того, щоб вони підтягнулися, необхідно мати ідентифікаційний номер (РНОКПП). Цю послугу ми розробляємо спільно з МВС та ДМС.

Автоматична реєстрація ТОВ

Ми віримо у те, що автоматичні послуги – найефективніші. Вони зручні, користуватися ними можна де завгодно. А від результату користувача відділяє усього декілька кліків. Найголовніше – усунення з послуги людського фактору, що заощаджує час та унеможливлює корупцію.

У жовтні 2020 року на порталі Дія ми запустили реєстрацію ТОВ із держреєстратором. За цей час послугою скористувалося близько 13 тисяч українців. Зараз працюємо над автоматичною реєстрацією ТОВ та прибираємо реєстратора з цього процесу. У липні провели бета-тест, який пройшов доволі успішно.

Послуга реєстрації ТОВ буде повністю автоматичною й працюватиме майже миттєво. 2 секунди і підприємство відкрито. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Послуга реалізовується за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

Англомовні документи

Наша команда активно працює над міжнародною інтеграцією Дії. Ми рухаємося до того, щоб цифрові документи визнавали в Європі та у всьому світі. Це складний процес. Але ми вже маємо прогрес у цьому напрямку.

Нещодавно Польща створила в застосунку mObywatel окремий цифровий документ – Дія пл. Це офіційна перша цифрова посвідка, яку можуть отримати українці в Польщі, щоб підтверджувати особу. За 5 місяців війни понад 80 тисяч українців скористалися цим документом.

Наступний етап міжнародної інтеграції Дії – документи англійською мовою. Зараз ми запустили бета-тест закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення в Дії. Завдяки тестуванню перевіримо, чи правильно відображаються всі поля і чи коректно працює перемикання мови. Всього за добу до тестування приєдналися понад 6 тисяч українців.

Завдяки англомовним документам українці, понад 5,5 млн з яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України. До речі, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це ще один крок до визнання Дії по всьому світу. Цю послугу ми реалізовуємо спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех".

Шеринг авто

Разом із записом на бета-тест англомовних документів запустили ще й запис на тестування шерингу авто в Дії. Це не нова послуга в застосунку. Ми запустили її ще під час Diia Summit в лютому. Але на початку повномасштабної війни з міркувань безпеки реєстри з необхідними документами не працювали. Відповідно шеринг авто в Дії теж.

Зараз реєстри відновили роботу. Тому ми повертаємо послугу шерингу, оскільки до цього вже отримали багато відгуків, наскільки вона зручна. Наприклад, ви берете авто дружини. Але техпаспорт залишився вдома. Подаєте заявку на шеринг авто в Дії. Ваша дружина робить те ж саме – і техпаспорт з’явиться у вас в застосунку. Цю послугу ми реалізовуємо спільно з МВС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех".