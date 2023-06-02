ТОП-5 небезпек, які несе літо автомобілістам

Контролюйте технічний стан автомобіля

У літній період значно зростає навантаження на ряд систем автомобіля. Звичайно, в першу чергу, йдеться про кліматичну систему машини, або кондиціонер. Перед або на початку літа його необхідно перевірити, при необхідності дозаправити. Непрацюючий кондиціонер – це не тільки комфорт водія та пасажирів, а й їхня безпека. Високі температури в салоні знижують уважність та швидкість реакції водія, також відволікають на шум, який створюють відкриті вікна, або кватирки.

Також влітку машині важче охолоджувати двигун. Крім високої зовнішньої температури, на це впливає пух та листя, яке забивають радіатор охолодження. Тому не ігноруйте зростання температури двигуна вище за норму, щоб уникнути дорогого ремонту.

Слідкуйте за температурою в салоні

Також пам'ятайте, що у закритій машині на стоянці не можна залишати дітей та свійських тварин. На сонці за лічені хвилини температура може піднятися на десятки градусів, особливо в авто темного кольору. Це може призвести до сонячного або теплового удару, і навіть до втрати свідомості.

Якщо вам все ж таки необхідно на деякий час залишити людей в машині, то припаркуйся в тіні і по можливості не замикайте авто повністю, або відкрийте трохи бічні стекла, щоб був рух повітря з вулиці.

Грози та град можуть пошкодити кузов авто

Сильні грози та град можуть стати причиною пошкодження лакофарбового покриття машини і навіть призвести до відколів фарби та вм'ятини. Так, град часто може залишити дрібні кратери на даху, капоті і багажнику. У свою чергу зірвані грозовим вітром гілки та інші предмети можуть пошкодити фарбу авто. Тому ми не рекомендуємо залишати автомобілі під деревами та близько до будинків у грозу.

Якщо насувається град, то по можливості сховайте автомобіль під навіс або на підземний паркінг. Через відсутність "даху" для машини, накрийте його покривалом, або ковдрою. Воно дещо пом'якшить удари та мінімізує наслідки.

Бережіться глибоких калюж

Також серйозну небезпеку таять калюжі. Так, при проїзді глибоких калюж вода може потрапити в підкапотний простір і намочити електропроводку або датчики. Якщо ж вода підніметься досить високо, то може статися гідроудар двигуна, що виллється в дорогий ремонт. До того ж, у калюжах можуть бути відкриті люки, дошки, гострі предмети, які принесло водою. Зазвичай їх не видно водію.

Ми радимо дуже уважно проїжджати калюжі у незнайомих місцях після сильних злив. І якщо вам належить "штурмувати" велику калюжу, в глибині якої ви не впевнені, не зайвим буде вийти і підручними засобами перевірити її розміри.

Сік дерев небезпечний для фарби вашого автомобіля

Влітку багато дерев і чагарників пускають свій сік, який часто має дуже агресивний склад. Липа, верба, виноград та низка інших рослин можуть залишити сліди на лакофарбовому покритті. Якщо цей сік вчасно не прибрати, то можуть залишитися плями, розлучення, або навіть вибоїни від лаку, що зруйнувався.

Якщо ви бачите, що на машині є сік дерев, або сліди життєдіяльності птахів, то краще якнайшвидше їх змити водою, або стерти вологими серветками і в найближчій перспективі змити на мийці вже із застосуванням автошампуню. Але щоразу, коли ви паркуєтеся, дивіться, чи немає над вами дерев, що "плачуть", щоб уникнути додаткових неприємностей.