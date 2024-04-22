ТОП-5 легких мінівенів з пробігом: з великим простором для людей та вантажу

Досвід бувалих водіїв говорить, що мінівен в умовах України має сенс не лише як місткий перевізник для груп людей і вантажів. Певна категорія водіїв обирає такі машини за їхню придатність для нерівних, давно не ремонтованих шляхів і за зручність у далеких поїздках. Адже вони, по-перше, мають міцну ходову частину з великими колесами, які не бояться вибоїн, а по-друге, високу посадку водія і просторий, зручний для тривалого перебування салон.

А ще моделі цієї групи шанують за довговічність і витривалість основних агрегатів. Адже конструктори створюють такі машини з оглядом на комерційну експлуатацію – тобто в розрахунку на постійний рух і на технологічну простоту обслуговування, щоб сервіс і ремонт не затримували машину надовго на СТО.

Зрозуміло, що у цих плюсів є і зворотній бік: такі "бусики", потрапивши в категорію комерційних, вимагають більш дорогих запчастин, та і роботи з ремонту та обслуговування обходяться дорожче.

Всі представлені тут моделі мають по кілька типів виконання, від суто пасажирських до суто вантажних з проміжними варіантами. Щоправда, більшість пасажирських машин в Україні насправді є переобладнаними вантажними фургонами, що не дуже добре в першу чергу з точки зору пасивної безпеки.

Ford Transit, 5 800 – 13 000 доларів

"Транзит" у цьому поколінні в деяких далеких країнах випускається дотепер, що говорить про його невигадану практичність. Під час рестайлінгу 2006 року модель суттєво оновилася зовні. Є кілька варіантів довжини і висоти машини, наприклад, для суто сімейного використання найзручнішим буде низький і короткий кузов. В різні роки Transit комплектувався дизелям трьох об’ємів з різними варіантами паливної системи і потужності (86 – 200 к.с.), а також одним бензиновим агрегатом (145 к.с.). Рідкісна особливість Ford Transit у даній генерації – можливість обрати машину або з переднім, або з заднім приводом. Коробки-"автомати" у нас поширені мало, але в принципі вони були доступні для всіх задньоприводних версій.

Peugeot Traveller, 23 000 – 39 580 доларів

Цей комфортабельний і зручний в керуванні автомобіль мало поширений в нашій країні, але він – гарна можливість придбати свіжу роками “заводську” пасажирську модель за відносно доступну суму. В Україні зустрічаються Peugeot Traveller у двох варіантах довжини кузова: 4,956 м та 5,306 м, відповідно, число місць варіюється від 5 до 9. Багаж розміщується у невеличкому просторі позаду третього ряду та під ним. Часто машини багато укомплектовані, наприклад, мають двері з електроприводом, а всі сидіння (крім переднього ряду) за потреби можна зняти у пропорції 60/40 по рядах. У суто комерційній вантажній версії модель називається Peugeot Expert. Двигуни доступні лише дизельні, об’ємом 1,6 л і 2,0 л, більшість екземплярів на вторинному ринку мають автоматичну трансмісію. Крім "Тревелера", в Україні можна придбати такий самий автомобіль під ім’ям Citroën Spacetourer, а також Toyota ProAce, але тільки перші дві машини представлені в офіційних дилерських мережах.

Renault Trafic, 4 000 – 25 000 доларів

Одна з найпопулярніших моделей у сегменті, і велика заслуга в цьому – більш доступна на фоні багатьох конкурентів ціна. Йдеться про найбільш поширене в Україні друге покоління моделі. Машина має цікавий, нетиповий для комерційного транспорту дизайн. Два європейські заводи випускали "чистого" "пасажира" на 9 місць, вантажного і вантажно-пасажирського фургона, а також – шасі-"пуголовка" з короткою кабіною. Є вибір з двох розмірів колісної бази і висоти кузова, в моторній гамі три дизеля і один бензиновий агрегат. Привод передній, трансмісія як механічна, так і автоматична. Підкажемо, що в усій Європі – а відтак і в Україні – ця машина відома також як Opel Vivaro і Nissan Primastar, а в праворульному британському варіанті ще й як Vauxhall Vivaro.

Volkswagen Transporter, 5 000-43 500 доларів

Найтиповіший представник класу легких мікроавтобусів. Можна порадити Transporter кількох останніх поколінь, починаючи від "Течика" Т4. Всі вони ідентичної конструкції, частково мають однакові агрегати. Автомобіль раціональний, надійний і довговічний. Моторна лінійка, певно, найбільш широка в сегменті, є бензинові та дизельні агрегати на будь-який смак, від елементарного дизеля з 84 к.с. до інжекторного монстра компонування VR6 з 235 к.с. Є три заводські варіанти: Transporter (вантажний і вантажопасажирський фургон), Сaravelle (суто пасажирський вен) і Multivan (пасажирський з салоном високого комфорту). Більшість машин передньоприводні, проте можна знайти модифікацію 4Motion з повним приводом. Коробки передач – “механіка” і “автомат”, база буває коротка чи довга, дах – низький, середній чи високий.

Mercedes Vito, 4 500-25 000 доларів

Друга генерація шанованого в колах практичних автовласників мінівена часто сприймається як люксова, хоча насправді у світі комерційних авто "Мерседес" позиціонується інакше. Вантажна версія покоління W639 називається Vito, а дійсно комфортабельна пасажирська модифікація відома як Viano. Можна обирати між двома розмірами колісної бази і трьома варіантами довжини, серед чотирьох двигунів є дизельні і бензинові. Салони бувають шести- та восьмимісними. До речі, одна з реальних рис "преміальності" цієї моделі – привод на задню, а не на передню вісь. Звісно, Vito II та його варіації випускалися як з заднім приводом, так і з 4х4, трансмісія доступна і механічна, і автоматична.

Якщо коротко

Специфіка даного класу авто, як вже згадувалося, у тому, що вони призначені в першу чергу для інтенсивної комерційної експлуатації. З відповідним цінником на запчастини. А значить, якщо машина купується в першу чергу не для бізнесу, а для потреб сім’ї, є сенс обирати екземпляр у максимально гарному стані, щоб запасу ресурсу вистачило на якнайбільший термін. Адже може так статись, що за помірної експлуатації вам не доведеться виконувати великих ремонтів взагалі – аж до продажу машини.