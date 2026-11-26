Trustee Plus

Застосунок Trustee Plus поєднує отримання стейблкоїнів, миттєвий обмін і платіжну картку з Apple Pay

Trustee Plus посідає топове місце завдяки поєднанню функцій, потрібних для регулярних розрахунків. Отримання USDT та USDC, обмін і перекази зібрані в одному застосунку. Такий підхід особливо зручний, коли стейблкоїни надходять як оплата за роботу або перекази від близьких і ними потрібно користуватися протягом місяця.

Застосунок не обмежує отримання стейблкоїнів однією мережею. Доступні, зокрема, Ethereum, BNB Smart Chain та Polygon, а USDT можна отримувати й через Tron. Це дозволяє приймати платежі від людей, які користуються різними гаманцями та біржами.

Одна з найпрактичніших функцій Trustee Plus стосується переказів усередині сервісу. Знайти іншого користувача можна за номером телефону, ID або псевдонімом. За інформацією компанії, такі операції проходять миттєво й без комісії.

Наприклад, якщо ви отримали оплату й хочете переказати частину коштів члену родини, який також користується Trustee Plus, для цього не доведеться обмінюватися довгими адресами. За регулярних розрахунків саме такі дрібниці визначають, наскільки комфортно користуватися гаманцем щодня.

Обмін також доступний безпосередньо в застосунку. Це дає змогу отримати один підтримуваний актив, а для наступного платежу вибрати інший. Окремий біржовий акаунт для такого обміну не потрібен.

Ще одна перевага для новачка полягає в доступній підтримці з живими операторами. З питанням можна звернутися прямо із застосунку, без пошуку відповіді в загальному чаті.

У застосунку також доступна платіжна картка з підтримкою Apple Pay та Google Pay. Отримані USDT або USDC можна спрямувати на її баланс і використовувати для повсякденних покупок.

Trust Wallet

Trust Wallet підтримує понад сотню блокчейнів для прийому платежів у різних мережах

Trust Wallet приваблює насамперед широким вибором мереж. Він підтримує понад сотню блокчейнів, серед яких Ethereum, Tron, Solana та BNB Smart Chain. Для отримання стейблкоїнів це корисно тоді, коли платників кілька й у кожного свої звички щодо переказів.

Якщо один замовник розраховується в USDT через Tron, а інший надсилає USDC у Solana, обидва платежі можна прийняти через Trust Wallet. Для кожного нового платника не доведеться шукати окреме рішення.

Водночас його можливості не закінчуються на отриманні коштів. У гаманці є обмін токенів і підключення до децентралізованих сервісів. Якщо згодом захочеться оплачувати послуги в іншому активі або користуватися застосунками певного блокчейну, для цього вже буде готовий інструмент.

Для власників стейблкоїнів цікава й функція FlexGas. У підтримуваних операціях вона дозволяє оплачувати мережеві комісії, зокрема, в USDT або USDC. Це спрощує подальше використання отриманих коштів, оскільки не завжди доводиться окремо поповнювати баланс монетою для комісій. Функція доступна не в усіх мережах і сценаріях.

Trust Wallet має мобільну версію та браузерне розширення. Тож він добре підходить користувачу, який сьогодні лише отримує платежі, але хоче мати більше можливостей на майбутнє.

Exodus

Криптогаманець Exodus пропонує повноцінну десктопну програму та мобільний застосунок із синхронізацією балансу

До Exodus варто придивитися тим, хто більшість робочого дня проводить за комп’ютером. У нього є повноцінна десктопна програма, а також мобільний застосунок. Перевірити надходження, переглянути попередні операції чи скопіювати адресу для замовника можна на тому самому пристрої, де ви ведете листування.

Мобільну й десктопну версії можна синхронізувати для доступу до одного гаманця. Отже, не потрібно тримати окремий баланс на телефоні й переказувати собі кошти лише заради зміни пристрою.

Exodus підтримує USDT та USDC у кількох мережах. Для USDT доступні, зокрема, Tron, Ethereum та Solana, для USDC можна використовувати Ethereum й Solana. Таким чином, вибір гаманця заради десктопної версії не прив’язує користувача до одного способу отримання оплати.

Інтерфейс побудований навколо портфеля, балансів та історії операцій. Це зручно, коли стейблкоїни сусідять з іншими активами й хочеться бачити загальну картину. Вбудований обмін дозволяє конвертувати частину отриманої оплати в інший актив без переходу на окрему торгову платформу. Підсумкова сума залежить від умов провайдера.

Додатковими аргументами є цілодобова підтримка та інтеграція з апаратними гаманцями Trezor для сумісних активів. Це може стати в пригоді, якщо частину надходжень плануєте зберігати на апаратному пристрої.

OKX Wallet

Некастодіальний гаманець OKX Wallet працює окремо від біржового акаунту OKX

OKX Wallet вирізняється інструментами для обміну й роботи з різними блокчейнами. Він буде особливо доречним, якщо отримані стейблкоїни регулярно потрібно використовувати за межами тієї мережі, у якій вони надійшли. Наприклад, замовник надсилає оплату в Ethereum, а потрібний вам сервіс працює в іншому блокчейні.

Для звичайного отримання коштів гаманець також має широкий вибір. Серед підтримуваних мереж є Ethereum, Tron, Solana, BNB Smart Chain і Polygon. Тому він підходить для платежів від різних відправників, а можливості обміну стають додатковою перевагою вже після зарахування.

У складі OKX Wallet доступні інструменти OKX DEX, які об’єднують пропозиції децентралізованих майданчиків та міжмережевих мостів. Практична користь полягає в тому, що для доступних напрямків можна знайти варіант обміну в одному інтерфейсі. Не доведеться щоразу починати з пошуку окремого сервісу, хоча доступність обміну та витрати залежать від напрямку.

Водночас велика кількість функцій може бути зайвою для людини, яка отримує кілька однакових платежів на місяць. Також важливо розрізняти OKX Wallet і біржовий акаунт OKX. Це окремі продукти з окремими балансами, тож функції біржі не варто автоматично приписувати гаманцю.

Phantom

Функція збережених контактів у Phantom спрощує регулярні перекази знайомим

Phantom добре вписується в ситуацію, коли основні розрахунки відбуваються в Solana. Він дозволяє отримувати USDT та USDC, переказувати їх іншим людям і обмінювати токени в одному застосунку. Для невеликих регулярних платежів Solana приваблива швидкістю та невисокими мережевими витратами.

Хоча Phantom часто асоціюють саме із Solana, гаманець підтримує й інші блокчейни, серед яких Ethereum, Base та Polygon. Тож його можна використовувати й для платежів за межами Solana. Це зручно для тих, хто переважно працює із Solana, але іноді отримує оплату в інших мережах.

Новий гаманець можна створити через акаунт Google або Apple. Для одержувача, який лише починає працювати зі стейблкоїнами, це знайомий спосіб входу. Phantom доступний як мобільний застосунок і браузерне розширення.

Для регулярних переказів є збережені контакти та імена користувачів. Можна отримувати кошти за своїм іменем користувача Phantom або повертатися до знайомого адресата зі списку контактів. Коли перекази відбуваються між тими самими людьми, це зручніше за постійний пошук адрес у листуванні.

Найсуттєвіше обмеження для цієї добірки стосується Tron. Phantom не підтримує цю мережу, тому для отримання USDT TRC-20 знадобиться інший гаманець. Якщо ж платники користуються Solana та іншими сумісними блокчейнами, цей недолік не заважатиме щоденним операціям.

Порівняння криптогаманців

Як отримати перші стейблкоїни на прикладі Trustee Plus

Для першого переказу не потрібно ставати трейдером або розбиратися в біржових ордерах. Достатньо створити гаманець і передати реквізити людині, яка надсилатиме кошти. На прикладі отримання USDT у Trustee Plus це виглядає так.

Встановіть Trustee Plus

Скористайтеся посиланням на App Store або Google Play з офіційного сайту. Створіть акаунт за підказками застосунку. Для входу доступні Google та Apple з прив’язкою до номера телефону.

Виберіть USDT і натисніть "Отримати"

Застосунок запропонує доступні мережі. Оберіть ту, якою користуватиметься відправник, наприклад Tron, також відому як TRC-20.

Передайте адресу або QR-код

Разом з адресою напишіть назву активу та мережі, наприклад "USDT, Tron (TRC-20)". Це допоможе відправнику правильно оформити переказ. Для першої великої оплати доречно почати з невеликої тестової суми.

Перевірте зарахування

Після відправлення платіж має відобразитися в балансі та історії операцій. Час надходження залежить від мережі й сервісу відправника, тому зовнішній переказ не обов’язково буде миттєвим.

Якщо відправник теж користується Trustee Plus, можна скористатися внутрішнім переказом за номером телефону, ID або псевдонімом. Отримані стейблкоїни можна залишити на балансі, обміняти чи переказати далі.

Скільки коштує отримати стейблкоїни

У звичайному переказі між блокчейн-адресами мережеву комісію сплачує відправник. Наприклад, Exodus не стягує окремої плати за отримання криптовалюти. Однак біржа чи інший сервіс, звідки надсилають кошти, може мати власний тариф на виведення.

Тому сума, яку списали у платника, і сума, що надійшла одержувачу, можуть відрізнятися. Для регулярної оплати за роботу варто одразу визначити, хто покриває ці витрати.

Подальше використання коштів оплачується окремо. Обмін може включати комісію або різницю в курсі, а зовнішній переказ зазвичай потребує мережевої комісії. Внутрішні перекази між користувачами одного сервісу можуть мати інші умови, як у випадку Trustee Plus.

Перший переказ у стейблкоїнах ще може вимагати часу на знайомство з гаманцем. Другий і десятий уже мають бути звичною справою. Вибирайте застосунок, з яким отримання оплати поступово перестане бути окремою подією.