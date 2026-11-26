Trustee Plus

Trustee Plus сочетает получение стейблкоинов, мгновенный обмен и платежную карту с Apple Pay

Trustee Plus

занимает лидирующее место благодаря сочетанию функций, необходимых для регулярных расчетов. Получение USDT и USDC, обмен и переводы собраны в одном приложении. Такой подход особенно удобен, когда стейблкоины поступают в качестве оплаты за работу или переводов от близких и ими нужно пользоваться в течение месяца.

Приложение не ограничивает получение стейблкоинов одной сетью. Доступны, в частности, Ethereum, BNB Smart Chain и Polygon, а USDT можно получать и через Tron. Это позволяет принимать платежи от людей, которые пользуются разными кошельками и биржами.

Одна из самых практичных функций Trustee Plus касается переводов внутри сервиса. Найти другого пользователя можно по номеру телефона, ID или псевдониму. По информации компании, такие операции проходят мгновенно и без комиссии.

Например, если вы получили оплату и хотите перевести часть средств члену семьи, который также пользуется Trustee Plus, для этого не придется обмениваться длинными адресами. При регулярных расчетах именно такие мелочи определяют, насколько комфортно пользоваться кошельком каждый день.

Обмен также доступен непосредственно в приложении. Это позволяет получить один поддерживаемый актив, а для следующего платежа выбрать другой. Отдельный биржевой аккаунт для такого обмена не нужен.

Еще одно преимущество для новичка - доступная поддержка с живыми операторами. С вопросом можно обратиться прямо из приложения, без поиска ответа в общем чате.

В приложении также доступна платежная карта с поддержкой Apple Pay и Google Pay. Полученные USDT или USDC можно направить на ее баланс и использовать для повседневных покупок.

Trust Wallet

Trust Wallet поддерживает более сотни блокчейнов для приема платежей в разных сетях

привлекает прежде всего широким выбором сетей. Он поддерживает более сотни блокчейнов, среди которых Ethereum, Tron, Solana и BNB Smart Chain. Для получения стейблкоинов это полезно в ситуациях, когда плательщиков несколько и у каждого свои привычки в отношении переводов.

Если один заказчик рассчитывается в USDT через Tron, а другой отправляет USDC в Solana, оба платежа можно принять через Trust Wallet. Для каждого нового плательщика не придется искать отдельное решение.

При этом его возможности не ограничиваются получением средств. В кошельке есть обмен токенов и подключение к децентрализованным сервисам. Если со временем захочется оплачивать услуги в другом активе или пользоваться приложениями определенного блокчейна, для этого уже будет готовый инструмент.

Для владельцев стейблкоинов интересна и функция FlexGas. В поддерживаемых операциях она позволяет оплачивать сетевые комиссии, в частности, в USDT или USDC. Это упрощает дальнейшее использование полученных средств, поскольку не всегда приходится отдельно пополнять баланс монетой для оплаты комиссий. Функция доступна не во всех сетях и сценариях.

Trust Wallet имеет мобильную версию и расширение для браузера. Поэтому он хорошо подходит пользователю, который сегодня только получает платежи, но хочет иметь больше возможностей на будущее.

Exodus

Криптокошелек Exodus предлагает полноценную десктопную программу и мобильное приложение с синхронизацией баланса

На Exodus стоит обратить внимание тем, кто большую часть рабочего дня проводит за компьютером. У него есть полноценная десктопная программа, а также мобильное приложение. Проверить поступление средств, просмотреть предыдущие операции или скопировать адрес для заказчика можно на том же устройстве, где вы ведете переписку.

Мобильную и десктопную версии можно синхронизировать для доступа к одному кошельку. Следовательно, не нужно держать отдельный баланс на телефоне и переводить себе средства только ради смены устройства.

Exodus поддерживает USDT и USDC в нескольких сетях. Для USDT доступны, в частности, Tron, Ethereum и Solana, для USDC можно использовать Ethereum и Solana. Таким образом, выбор кошелька ради десктопной версии не привязывает пользователя к одному способу получения оплаты.

Интерфейс построен вокруг портфеля, балансов и истории операций. Это удобно, когда стейблкоины соседствуют с другими активами и хочется видеть общую картину. Встроенный обмен позволяет конвертировать часть полученной оплаты в другой актив без перехода на отдельную торговую платформу. Итоговая сумма зависит от условий провайдера.

Дополнительными аргументами являются круглосуточная поддержка и интеграция с аппаратными кошельками Trezor для совместимых активов. Это может пригодиться, если часть поступлений планируете хранить на аппаратном устройстве.

OKX Wallet

Некастодиальный кошелек OKX Wallet работает отдельно от биржевого аккаунта OKX

OKX Wallet отличается инструментами для обмена и работы с разными блокчейнами. Он будет особенно уместен, если полученные стейблкоины регулярно нужно использовать за пределами той сети, в которой они поступили. Например, заказчик отправляет оплату в Ethereum, а нужный вам сервис работает в другом блокчейне.

Для обычного получения средств кошелек также предлагает широкий выбор. Среди поддерживаемых сетей есть Ethereum, Tron, Solana, BNB Smart Chain и Polygon. Поэтому он подходит для платежей от разных отправителей, а возможности обмена становятся дополнительным преимуществом уже после зачисления средств.

В составе OKX Wallet доступны инструменты OKX DEX, которые объединяют предложения децентрализованных площадок и межсетевых мостов. Практическая польза заключается в том, что для доступных направлений можно найти вариант обмена в одном интерфейсе. Не придется каждый раз начинать с поиска отдельного сервиса, хотя доступность обмена и расходы зависят от направления.

В то же время большое количество функций может быть излишним для человека, который получает несколько одинаковых платежей в месяц. Также важно различать OKX Wallet и биржевой аккаунт OKX. Это отдельные продукты с отдельными балансами, поэтому функции биржи не стоит автоматически приписывать кошельку.

Phantom

Функция сохраненных контактов в Phantom упрощает регулярные переводы знакомым

Phantom хорошо подходит для ситуаций, когда основные расчеты происходят в Solana. Он позволяет получать USDT и USDC, переводить их другим людям и обменивать токены в одном приложении. Для небольших регулярных платежей Solana привлекательна скоростью и невысокими сетевыми расходами.

Хотя Phantom часто ассоциируют именно с Solana, кошелек поддерживает и другие блокчейны, среди которых Ethereum, Base и Polygon. Поэтому его можно использовать и для платежей за пределами Solana. Это удобно для тех, кто преимущественно работает с Solana, но иногда получает оплату в других сетях.

Новый кошелек можно создать через аккаунт Google или Apple. Для получателя, который только начинает работать со стейблкоинами, это знакомый способ входа. Phantom доступен как мобильное приложение и расширение для браузера.

Для регулярных переводов предусмотрены сохраненные контакты и имена пользователей. Можно получать средства по своему имени пользователя Phantom или возвращаться к знакомому адресату из списка контактов. Когда переводы происходят между одними и теми же людьми, это удобнее постоянного поиска адресов в переписке.

Самое существенное ограничение для этой подборки касается Tron. Phantom не поддерживает эту сеть, поэтому для получения USDT TRC-20 понадобится другой кошелек. Если же плательщики пользуются Solana и другими совместимыми блокчейнами, этот недостаток не будет мешать повседневным операциям.

Сравнение криптокошельков

Как получить первые стейблкоины на примере Trustee Plus

Для первого перевода не нужно становиться трейдером или разбираться в биржевых ордерах. Достаточно создать кошелек и передать реквизиты человеку, который будет отправлять средства. На примере получения USDT в Trustee Plus это выглядит следующим образом.

Установите Trustee Plus

Воспользуйтесь ссылкой на App Store или Google Play с официального сайта. Создайте аккаунт, следуя подсказкам приложения. Для входа доступны Google и Apple с привязкой к номеру телефона.

Выберите USDT и нажмите "Получить"

Приложение предложит доступные сети. Выберите ту, которой будет пользоваться отправитель, например Tron, также известную как TRC-20.

Передайте адрес или QR-код

Вместе с адресом укажите название актива и сети, например "USDT, Tron (TRC-20)". Это поможет отправителю правильно оформить перевод. Для первого крупного платежа разумно начать с небольшой тестовой суммы.

Проверьте зачисление

После отправки платеж должен отобразиться в балансе и истории операций. Время поступления зависит от сети и сервиса отправителя, поэтому внешний перевод не обязательно будет мгновенным.

Если отправитель тоже пользуется Trustee Plus, можно воспользоваться внутренним переводом по номеру телефона, ID или псевдониму. Полученные стейблкоины можно оставить на балансе, обменять или перевести дальше.

Сколько стоит получить стейблкоины

При обычном переводе между блокчейн-адресами сетевую комиссию оплачивает отправитель. Например, Exodus не взимает отдельную плату за получение криптовалюты. Однако биржа или другой сервис, откуда отправляют средства, может устанавливать собственный тариф на вывод.

Поэтому сумма, списанная у плательщика, и сумма, поступившая получателю, могут отличаться. При регулярной оплате за работу стоит сразу определить, кто покрывает эти расходы.

Дальнейшее использование средств оплачивается отдельно. Обмен может включать комиссию или разницу в курсе, а внешний перевод обычно требует сетевой комиссии. Внутренние переводы между пользователями одного сервиса могут иметь другие условия, как в случае с Trustee Plus.

Первый перевод в стейблкоинах еще может потребовать времени на знакомство с кошельком. Второй и десятый уже должны стать привычным делом. Выбирайте приложение, с которым получение оплаты постепенно перестанет быть отдельным событием.