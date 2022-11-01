ТОП 3 ґаджети сучасної людини: підбірка від Цитруса

Зараз складно уявити наше життя без улюблених ґаджетів. І для кожного це буде власний унікальний список мастхевів, які роблять життя комфортнішим.
Цитрус проаналізував продажі товарів з різних категорій і виявив цікаві збіги.
І якби треба було описати сучасну активну людину трьома ґаджетами, то виглядало б це так: навушники, смартгодинник і електросамокат.
Смартфони спеціально не розглядалися, бо це занадто очевидно.
Виходячи з цього, Цитрус зробив підбірку популярних моделей з цих категорій.
Навушники Galaxy Buds2 Pro — для шанувальників якісного звучання.
24-розрядний звук Hi-Fi, інтелектуальне шумопоглинання, об’ємне звучання 360 — почуйте музику такою, якою її створив митець. Без жодних зайвих звуків та шумів. А з системою SMARTTHINGS FIND ви завжди знатимете де ваш девайс, навіть, якщо навушники не у футлярі. Працюють протягом 5 годин з увімкненим ANC та до 18 годин у футлярі.
2. Смартгодинник Amazfit GTS 3 — це не просто модний аксесуар, а по-справжньому незамінний помічник в житті сучасної людини. З його допомогою можна безперервно відстежувати частоту серцевих скорочень і насичення крові киснем. Аналізувати сон і більш продуктивно займатися спортом, завдяки спеціальним режимам, яких, до речі, аж 150.
3. Електросамокат Like.Bike One
Це чудовий варіант для швидкого переміщення містом, прогулянок, поїздок на роботу або навчання. Мотор потужністю 250 Вт, вбудований у переднє колесо, дозволяє електросамокату розвивати швидкість до 25 км/год. Великі 8-дюймові колеса та амортизаційна підвіска допомагають їхати рівно і плавно, компенсуючи тряску та вібрації від вибоїн та нерівностей, що робить поїздки комфортнішими. А головне — без витрачання часу на затори.
Більше техніки та ґаджетів знайдете на сайті Цитруса.