ТОП 3 гаджета современного человека: подборка от Цитруса

Сейчас сложно представить нашу жизнь без любимых гаджетов. И для каждого это будет собственный уникальный список мастхевов, делающих жизнь более комфортной.

Цитрус проанализировал продажи товаров из разных категорий и обнаружил интересные совпадения.

И если бы нужно было описать современного активного человека тремя гаджетами, то это выглядело бы так: наушники, смарт-часы и электросамокат.

Смартфоны специально не рассматривались, потому что это слишком очевидно.

Исходя из этого, Цитрус сделал подборку популярных моделей из этих категорий.

Наушники Galaxy Buds2 Pro — для любителей качественного звучания.

24-разрядный звук Hi-Fi, интеллектуальное шумопоглощение, объемное звучание 360 – услышьте музыку такой, какой ее задумал создатель. Без лишних звуков и шумов. А с системой SMARTTHINGS FIND вы всегда будете знать где ваш девайс, даже если наушники не в футляре. Работают в течение 5 часов с включенным ANC и до 18 часов в футляре.

2. Смарт-часы Amazfit GTS 3 — это не просто модный аксессуар, а по-настоящему незаменимый помощник в жизни современного человека. С его помощью можно непрерывно отслеживать частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом. Анализировать сон и более продуктивно заниматься спортом, благодаря специальным режимам, которых, кстати, 150.

Экран обеспечивает отличную видимость даже под ярким солнцем и имеет более 100 стильных циферблатов. В Amazfit GTS 3 уровень водонепроницаемости 5 АТМ, то есть вы можете смело ходить с ними в бассейн, душ или на пляж. А еще эти часы работают до 12 дней без подзарядки.

3. Электросамокат Like.Bike One

Это отличный вариант для быстрого перемещения по городу, прогулок, поездок на работу или учебу. Мотор мощностью 250 Вт, встроенный в переднее колесо, позволяет электросамокату развивать скорость до 25 км/ч. Большие 8-дюймовые колеса и амортизационная подвеска помогают ехать ровно и плавно, компенсируя тряску и вибрации от выбоин и неровностей, что делает поездки более комфортными. А главное — без траты времени на пробки.

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