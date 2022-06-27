В ТОП-15 прибыльных криптопроектов-2022 в мире попали два украинских проекта Qmall и Weway

Речь идет о токенах Qmall и WWY, которые оценивались по текущей рентабельности инвестиций. На данный момент капитализация проекта Qmall составляет $45 млн, а WeWay - $74,8 млн. Соответственно их суммарная оценочная стоимость достигает $120 млн.

Таким образом впервые в ТОП-15 самых прибыльных проектов попали сразу два украинских стартапа. Оба они входят в состав холдинга Ehold.com, принадлежащего бизнесмену Николаю Удянскому.

Напомним, Удянский является участником украинского рейтинга Forbes и известен благодаря тому, что запустил много стартапов, среди которых биткоин-форк Bitcoin Ultimatum и криптобиржа Coinsbit.

Qmall - первая регулируемая украинская криптовалютная биржа CEO которой является Богдан Прилепа. От конкурентов она отличается политикой нулевых комиссий на депозиты в национальной валюте, и наличием простых и понятных платежных инструментов. В ее ближайших планах - запуск ланчпада и метавселенной.

WeWay - блокчейн-платформа для инфлюенсеров. Она позволит блогерам и фанатам эффективно взаимодействовать друг с другом. В частности, создатели контента могут привлекать средства на реализацию новых проектов, а их поклонники влиять на творчество своих кумиров. Развитием этого проекта занимается украинский предприниматель Вадим Синегин.