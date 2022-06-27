У ТОП-15 прибуткових кріптопроектов-2022 в світі потрапили два українських проекти Qmall і Weway

Йдеться про токени Qmall і WWY, які оцінювалися за поточною рентабельності інвестицій. Зараз капіталізація проекту Qmall становить $ 45 млн, а WeWay - $74,8 млн. Відповідно їх сумарна оціночна вартість досягає $120 млн.

Таким чином вперше в ТОП-15 найприбутковіших проектів потрапили відразу два українських стартапи. Обидва вони входять до складу холдингу Ehold.com, що належить бізнесменові Миколі Удянському.

Нагадаємо, Удянський є учасником українського рейтингу Forbes і відомий завдяки тому, що запустив багато стартапів, серед яких біткойни-форк Bitcoin Ultimatum і криптобіржа Coinsbit.

Qmall - перша регульована Українська криптовалютна біржа CEO якої є Богдан Прилепа. Від конкурентів вона відрізняється політикою нульових комісій на депозити в національній валюті, і наявністю простих і зрозумілих платіжних інструментів. В її найближчих планах - запуск ланчпаду і метавсесвіту.

WeWay - блокчейн-платформа для інфлюенсерів. Вона дозволить блогерам і фанатам ефективно взаємодіяти один з одним. Зокрема, творці контенту можуть залучати кошти на реалізацію нових проектів, а їх шанувальники впливати на творчість своїх кумирів. Розвитком цього проекту займається український підприємець Вадим Синьогін.