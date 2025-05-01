Топ-15 найдорожчих футболістів, які стануть вільними агентами у 2025 році

У 2025 році трансферний ринок може суттєво змінитися - десятки зіркових гравців опиняються на порозі завершення контрактів. Деякі з них - справжні лідери своїх команд із багатомільйонною трансферною вартістю, які потенційно можуть піти вільними агентами.
РБК-Україна зібрало топ футболістів із найвищою ринковою вартістю, які можуть залишити свої клуби безкоштовно вже цього літа.
Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"). Вартість за даними Transfermarkt - 75 млн євро
Найдорожчий гравець цього списку. Контракт англійського захисника з "Ліверпулем" спливає, і поки що про його продовження нічого не відомо. Якщо ситуація не зміниться - це буде один із найгучніших трансферів останнього часу. А комусь дуже пощастить "урвати" футболіста такого масштабу.
Джонатан Давід ("Лілль"). Вартість за даними Transfermarkt - 45 млн євро
Канадський бомбардир - один з найяскравіших форвардів Ліги 1. Інтерес до нього виявляли клуби з АПЛ та Бундесліги. Якщо "Лілль" не продовжить контракт - Давід може піти без компенсації.
Лерой Зане ("Баварія"). Вартість за даними Transfermarkt - 38 млн євро
Станом на зараз не має нового контракту з "Баварією". У 29 років він залишається топ-гравцем, а потенційний вільний статус лише збільшує інтерес до нього.
До речі, подейкують, що днями саудівський "Аль-Іттіхад" пропонував нападникові 4-річний контракт на 100 млн євро. Однак Зане відмовився, оскільки планує залишитись у "Баварії" - його мрія виграти Лігу чемпіонів із мюнхенським клубом. За даними німецьких ЗМІ, Лерой і його нинішній клуб все ж погодять новий контракт. Але поки що - це неофіційна інформація.
Йонатан Та ("Баєр 04"). Вартість за даними Transfermarkt - 30 млн євро
Один з ключових захисників чемпіонської команди Хабі Алонсо і збірної Німеччини. Якщо контракт не буде продовжено - його може підписати будь-який клуб без трансферної плати. Власне, сам футболіст вже ухвалив для себе рішення - він поїде з Леверкузена після завершення сезону.
Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"). Вартість за даними Transfermarkt - 27 млн євро
Незважаючи на 33 роки, бельгієць досі залишається одним з найкращих півзахисників у світі. Контракт завершується, і вже циркулює понад 10 чуток про його можливий перехід у менш титуловані, але не менш амбітні клуби, ніж "МанСіті".
Інші гравці зі статусом вільного агента у 2025 році:
Для клубів - це шанс посилитися без витрат на трансфер, а для гравців - можливість отримати вигідні особисті умови. Але час іде: якщо угоди не буде підписано до літа - вболівальники можуть побачити найнеочікуваніші переходи сезону.
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