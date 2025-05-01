Топ-15 найдорожчих футболістів, які стануть вільними агентами у 2025 році

Найдорожчі потенційні вільні агенти 2025-го

Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"). Вартість за даними Transfermarkt - 75 млн євро

Найдорожчий гравець цього списку. Контракт англійського захисника з "Ліверпулем" спливає, і поки що про його продовження нічого не відомо. Якщо ситуація не зміниться - це буде один із найгучніших трансферів останнього часу. А комусь дуже пощастить "урвати" футболіста такого масштабу. Трент Александер-Арнольд (фото: instagram.com/trentarnold66)

Джонатан Давід ("Лілль"). Вартість за даними Transfermarkt - 45 млн євро

Канадський бомбардир - один з найяскравіших форвардів Ліги 1. Інтерес до нього виявляли клуби з АПЛ та Бундесліги. Якщо "Лілль" не продовжить контракт - Давід може піти без компенсації. Джонатан Давід (фото: instagram.com/jodavid)

Лерой Зане ("Баварія"). Вартість за даними Transfermarkt - 38 млн євро

Станом на зараз не має нового контракту з "Баварією". У 29 років він залишається топ-гравцем, а потенційний вільний статус лише збільшує інтерес до нього.

До речі, подейкують, що днями саудівський "Аль-Іттіхад" пропонував нападникові 4-річний контракт на 100 млн євро. Однак Зане відмовився, оскільки планує залишитись у "Баварії" - його мрія виграти Лігу чемпіонів із мюнхенським клубом. За даними німецьких ЗМІ, Лерой і його нинішній клуб все ж погодять новий контракт. Але поки що - це неофіційна інформація. Лерой Зане (фото: instagram.com/leroysane)

Йонатан Та ("Баєр 04"). Вартість за даними Transfermarkt - 30 млн євро

Один з ключових захисників чемпіонської команди Хабі Алонсо і збірної Німеччини. Якщо контракт не буде продовжено - його може підписати будь-який клуб без трансферної плати. Власне, сам футболіст вже ухвалив для себе рішення - він поїде з Леверкузена після завершення сезону. Йонатан Та (фото: instagram.com/jonathantah_)

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"). Вартість за даними Transfermarkt - 27 млн євро

Незважаючи на 33 роки, бельгієць досі залишається одним з найкращих півзахисників у світі. Контракт завершується, і вже циркулює понад 10 чуток про його можливий перехід у менш титуловані, але не менш амбітні клуби, ніж "МанСіті". Кевін Де Брюйне (фото: instagram.com/kevindebruyne)

Інші гравці зі статусом вільного агента у 2025 році:

Франк Ангісса ("Наполі"): вартість за даними Transfermarkt - 27 млн євро

Тайрік Мітчелл ("Крістал Пелес"): вартість за даними Transfermarkt - 25 млн євро

Олів'є Боскальї (ПСВ): вартість за даними Transfermarkt - 23 млн євро

Анхел Гомес ("Лілль"): вартість за даними Transfermarkt - 20 млн євро

Ліонель Мессі ("Інтер Маямі"): вартість за даними Transfermarkt - 20 млн євро

Ола Айна ("Ноттінгем Форест"): вартість за даними Transfermarkt - 20 млн євро

Кайл Вокер-Пітерс ("Саутгемптон"): вартість за даними Transfermarkt - 18 млн євро

Томас Парті ("Арсенал"): вартість за даними Transfermarkt - 15 млн євро

Неймар ("Сантос "): вартість за даними Transfermarkt - 15 млн євро

Марко Вератті ("Аль-Арабі"): вартість за даними Transfermarkt - 13 млн євро

Що це означає для трансферного ринку?

Для клубів - це шанс посилитися без витрат на трансфер, а для гравців - можливість отримати вигідні особисті умови. Але час іде: якщо угоди не буде підписано до літа - вболівальники можуть побачити найнеочікуваніші переходи сезону.