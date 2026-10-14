Топ-10 навчальних закладів і окремий рейтинг онлайн-шкіл за середнім балом НМТ-2026
В Україні оприлюднили рейтинг шкіл за середнім балом НМТ-2026 та окремий список онлайн-закладів. Школи ранжували без додаткових коефіцієнтів і з урахуванням лише середнього бала тестів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження онлайн-школи ThinkGlobal та відкриті дані Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Оцінка без формул: у чому особливість нового дослідження
Рейтинги шкіл за результатами НМТ щоосені стають для батьків головним орієнтиром. Більшість платформ, однак, ранжує школи не за середнім балом, а за власним рейтинговим, частину якого дає кількість складених тестів.
Інший підхід запропонувала онлайн-школа ThinkGlobal: вона перерахувала відкриті дані УЦОЯО й оприлюднила рейтинги без формул, рейтингових балів і прив'язки до кількості тестів – лише за середнім балом НМТ-2026.
10 найкращих навчальних закладів України
Перше місце серед 8 217 шкіл посіла Львівська гімназія "Євшан" із середнім балом 174,98. Далі в десятці:
- Природничо-науковий ліцей № 145 у Києві
- Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Львівська академічна гімназія при "Львівській політехніці"
- Київський ліцей "КІ СКУЛ"
- Науковий ліцей імені Миколи Сабата в Івано-Франківську
- київський ліцей "Екологія і Культура"
- Русанівський ліцей Києва
- Старокосівський ліцей на Івано-Франківщині.
Половину десятки становлять київські навчальні заклади, три місця посіли львівські, а два – івано-франківські.
Повний топ-1000 доступний на сайті ThinkGlobal: у розділі "Рейтинг НМТ" під таблицею є перехід на "Усі школи України за НМТ-2026".
Окремий рейтинг для онлайн-шкіл
У загальних списках онлайн-школи стоять поруч зі змішаними, де бал рахують разом для учнів очних класів та онлайн-підрозділу.
Тому до окремого рейтингу увійшли лише приватні школи, які працюють виключно онлайн, без офлайн-навчання, і чиї учні складали НМТ в різних регіонах.
Щоб у список не потрапили очні ліцеї з онлайн-класами, кожну школу перевірили вручну за інформацією на її сайті.
Топ-10 онлайн-шкіл за середнім балом НМТ-2026 і НМТ-2025 наведено в порівняльній таблиці на зображенні.
Так видно, хто стабільно тримається в десятці, а хто змінює позиції. Рейтинги за 2023–2026 роки й методику їх складання можна переглянути в тому самому розділі "Рейтинг НМТ" за посиланням.
Чому рейтинги на різних сайтах відрізняються
Популярні портали рахують рейтинговий бал за формулою: 85% у ньому становлять середній бал НМТ, а решта 15% залежить від того, скільки тестів склали в школі порівняно з тією, де їх найбільше в країні.
У таблицях порталів указують і рейтинговий бал платформи, і окремо середній бал НМТ, проте місця визначає саме рейтинговий.
Тож школа з нижчим середнім балом, але більшою кількістю тестів може стояти вище. Навіть середній бал на різних платформах не збігається: кожна по-своєму обробляє ті самі дані.
УЦОЯО власних рейтингів не складає. У 2025 році центр пояснив: НМТ складають лише ті, хто планує вступати до українських ЗВО, тож за цими даними не можна робити висновків про всіх випускників і будувати рейтинги якості освіти окремих навчальних закладів.
За словами директорки центру Тетяни Вакуленко, на результати можуть впливати репетитори, самопідготовка й перехід учнів в інші школи, а в малих школах один високий чи низький бал помітно змінює картину.
Тож рейтинги за НМТ варто сприймати як один з орієнтирів, а не як головну підставу для вибору школи.
На що зважати, крім рейтингу
Не менш важливо, чи комфортно дитині на уроках, як подають матеріал, чи є контроль якості й супровід у навчанні, чи проходять заняття наживо, а не лише на платформі. І головне – вчителі: професійні, з глибоким знанням предмета й емпатією, здатні пояснити цікаво та без стресу.
Кожна родина обирає школу під свої потреби, і найкращим вибором буде той, що враховує характер, темп і особливості вашої дитини.
Раніше ми розповідали, де вчаться найсильніші випускники: рейтинг дистанційних шкіл за балами НМТ.