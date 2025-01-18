ua en ru
Сб, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Бойовий дух – у нашій крові". Світоліна на Australian Open 2025 присвятила перемогу Україні (відео)

Мельбурн, Субота 18 січня 2025 13:43
UA EN RU
"Бойовий дух – у нашій крові". Світоліна на Australian Open 2025 присвятила перемогу Україні (відео) Фото: Еліна Світоліна (Eurosport)
Автор: Андрій Костенко

Еліна Світоліна не тільки здобула важливу перемогу на кортах Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Спортсменка продовжує виконувати важливу дипломатичну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurosport.

У післяматчевому флеш-інтерв'ю на корті Світоліна пов'язала з Україною свою "особливу стійкість" та нагадала світу про війну на своїй батьківщині.

"Я дуже рада, що українці приїжджають мене підтримати. На різних рівнях ми б'ємося кожного дня. Бойовий дух – у нашій крові. Я теж намагаюся його демонструвати", – сказала спортсменка.

Після гри Світоліна підійшла до камери, де її попросили залишити автограф. Тенісистка написала "Love Ukraine".

18 січня найтитулованіша тенісистка України в надважкому поєдинку здолала у вольовому стилі четверту ракетку світу Жасмін Паоліні з Італії. Українка віддала суперниці перший сет. Однак потім переломила хід гри та виграла поєдинок. Зокрема, в останній партії не віддала італійці жодного гейму.

&quot;Бойовий дух – у нашій крові&quot;. Світоліна на Australian Open 2025 присвятила перемогу Україні (відео)

Раніше розповіли, як Світоліна здобула свою 100-ту перемогу на турнірах Grand Slam.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Australian Open
NEWS
Як виглядає Лук'янівка у Києві після атаки Росії: фоторепортаж
Як виглядає Лук'янівка у Києві після атаки Росії: фоторепортаж
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян