Тонування вікон автомобіля: як все зробити правильно

При всій сумнівності такого тюнінгу затемнення скла залишається шалено популярним серед українських автовласників. Але коли вже дуже хочеться, варто зробити все найкращим чином. Експерти допомогли нам з’ясувати, як зробити якісне тонування з мінімальними негативними наслідками.
Про те, як має робитись правильне тонування вікон автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали "Автомакіяж" та Autocentre.
Для початку – трохи негативу. Нагадаємо, що українське законодавство обмежує затемнення вікон автомобіля. Правила Дорожнього руху (п. 31.4.7) та діючий ГОСТ 5727-88 забороняють в машині скло, яке пропускає менше 75% світла (лобове скло) або 70% світла (інші вікна салону). За бажання можна знайти плівки, на яких вказано подібний індекс світлопропускання, але швидше за все вони здаватимуться вам надто прозорими. Власне, технологія нанесення плівки, її довговічність та інші характеристики не залежать від її "відсотка".
Мабуть, слід сказати, що крім плівки є інші технології змінити прозорість автомобільного скла. Наприклад, це напилення тонкого металевого шару на поверхню, додавання пігменту в масу рідкого скла при його виготовленні або тонка піскострумінна обробка. Але з реально доступних для пересічного автовласника методик залишається тільки плівка.
Отже, якщо ви тверді у вашому рішенні затонуватись, варто дослухатись до таких рекомендацій.
Визначення ступеня тонування скла має один нюанс. Якщо, скажімо, плівка має чітко 70 % світлопропускання, то укупі з самим склом цей показник може впасти на декілька відсотків – наприклад, до 68 %. І формально це може стати причиною для заборони експлуатації автомобіля. Тож водієві тонованої машини варто знати визначені державним стандартом умови заміру прозорості скла. А вони такі: замір має проводитися за температури +20 градусів, за вологості повітря 40 – 80 % і при атмосферному тиску 80-106 кПа. Сертифікований прилад під час заміру повинен отримувати безперебійне живлення 12 вольт.
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