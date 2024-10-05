Тонування вікон автомобіля: як все зробити правильно

Для початку – трохи негативу. Нагадаємо, що українське законодавство обмежує затемнення вікон автомобіля. Правила Дорожнього руху (п. 31.4.7) та діючий ГОСТ 5727-88 забороняють в машині скло, яке пропускає менше 75% світла (лобове скло) або 70% світла (інші вікна салону). За бажання можна знайти плівки, на яких вказано подібний індекс світлопропускання, але швидше за все вони здаватимуться вам надто прозорими. Власне, технологія нанесення плівки, її довговічність та інші характеристики не залежать від її "відсотка".

Мабуть, слід сказати, що крім плівки є інші технології змінити прозорість автомобільного скла. Наприклад, це напилення тонкого металевого шару на поверхню, додавання пігменту в масу рідкого скла при його виготовленні або тонка піскострумінна обробка. Але з реально доступних для пересічного автовласника методик залишається тільки плівка.

Як правильно затонувати машину

Отже, якщо ви тверді у вашому рішенні затонуватись, варто дослухатись до таких рекомендацій.

Продумайте глибину і схему тонування, зваживши на міркування оглядовості з-за керма, на законодавство і на комфортність користування машиною. Можливо, вам не потрібне тонування "в нуль", можливо, вам буде достатньо затонувати лише задню частину салону? Майте на увазі, що видалити плівку зі скла доволі складно і не дуже дешево – а повороти навпомацки у нічний час і претензії патрульних вам можуть швидко набриднути;

Коли ви таки вирішили затонуватись за законом, в межах дозволеної ПДР і ДСТУ світлопроникності, переконайтесь, що обрана вами плівка саме така. Відповідальні виробники позначають відсоток затемнення у супровідній документації кожного рулона плівки.

Обирайте якісну плівку. Дешевий контрафактний матеріал вигоряє на сонці і машина швидко стає неохайною, з каламутними вікнами невизначеного кольору і сіткою подряпин на бокових вікнах.

Не довіряйтесь сумнівним продавцям, адже справді якісні плівки непросто відрізнити на вигляд. При тому що коштують вони доволі дорого і в невеликих торгових точках таких може просто не бути чи асортимент буде обмежений. Можна спробувати варіант самостійної купівлі потрібної плівки в інтернеті, але з подальшою поклейкою у професіоналів.

Коротко

Визначення ступеня тонування скла має один нюанс. Якщо, скажімо, плівка має чітко 70 % світлопропускання, то укупі з самим склом цей показник може впасти на декілька відсотків – наприклад, до 68 %. І формально це може стати причиною для заборони експлуатації автомобіля. Тож водієві тонованої машини варто знати визначені державним стандартом умови заміру прозорості скла. А вони такі: замір має проводитися за температури +20 градусів, за вологості повітря 40 – 80 % і при атмосферному тиску 80-106 кПа. Сертифікований прилад під час заміру повинен отримувати безперебійне живлення 12 вольт.