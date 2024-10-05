Тонирование окон автомобиля: как всё сделать правильно

Для начала – немного негатива. Напомним, что украинское законодательство ограничивает затмение окон автомобиля. Правила Дорожного движения (п. 31.4.7) и действующий ГОСТ 5727-88 запрещают в машине стекло, пропускающее менее 75% света (лобовое стекло) или 70% света (другие окна салона). При желании можно найти пленки, на которых указан подобный индекс светопропускания, но, скорее всего, они будут казаться вам слишком прозрачными. По сути, технология нанесения пленки, ее долговечность и другие характеристики не зависят от ее "процента".

Пожалуй, следует сказать, что помимо плёнки есть другие технологии изменить прозрачность автомобильного стекла. К примеру, это напыление тонкого металлического слоя на поверхность, добавление пигмента в массу жидкого стекла при его изготовлении или тонкая пескоструйная обработка. Но из реально доступных для рядового автовладельца методик остается только пленка.

Как правильно затонировать машину

Итак, если вы тверды в вашем решении затонироваться, следует прислушаться к таким рекомендациям.

Продумайте глубину и схему тонирования, учитывая соображения обзорности из-за руля, на законодательство и на комфортность пользования машиной. Возможно, вам не нужна тонировка "в ноль", возможно, вам будет достаточно затонировать только заднюю часть салона? Имейте в виду, что удалить пленку из стекла довольно сложно и не очень дешево – а повороты на ощупь в ночное время и патрульные претензии вам могут быстро надоесть;

Если вы решили затонироваться по закону, в пределах разрешенной ПДД и ДСТУ светопроницаемости, убедитесь, что выбранная вами пленка такая. Ответственные изготовители обозначают процент затемнения в сопроводительной документации каждого рулона пленки.

Выбирайте качественную пленку. Дешевый контрафактный материал выгорает на солнце и машина быстро становится неряшливой, с мутными окнами неопределенного цвета и сеткой царапин на боковых окнах.

Не доверяйтесь сомнительным продавцам, ведь действительно качественные пленки непросто отличить по внешнему виду. При том, что стоят они довольно дорого и в небольших торговых точках таких может просто не быть или ассортимент будет ограничен. Можно попробовать вариант самостоятельной покупки нужной плёнки в интернете, но с последующей поклейкой у профессионалов.

Кратко

Определение степени тонировки стекла имеет один нюанс. Если, скажем, пленка имеет четко 70% светопропускания, то вместе с самим стеклом этот показатель может упасть на несколько процентов – например, до 68%. И формально это может стать причиной запрета эксплуатации автомобиля. Так что водителю тонированной машины следует знать определенные государственным стандартом условия замера прозрачности стекла. А они таковы: замер должен производиться при температуре +20 градусов, при влажности воздуха 40 – 80 % и при атмосферном давлении 80-106 кПа. Сертифицированный прибор должен получать бесперебойное питание 12 вольт.