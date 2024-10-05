Тонирование окон автомобиля: как всё сделать правильно

При всей сомнительности такого тюнинга затемнение стекла остается безумно популярным среди украинских автовладельцев. Но когда уж очень хочется, стоит сделать все наилучшим образом. Эксперты помогли нам выяснить, как сделать качественную тонировку с минимальными негативными последствиями.
О том, как должна делаться правильная тонировка окон автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы "Автомакияж" и Autocentre.
Для начала – немного негатива. Напомним, что украинское законодательство ограничивает затмение окон автомобиля. Правила Дорожного движения (п. 31.4.7) и действующий ГОСТ 5727-88 запрещают в машине стекло, пропускающее менее 75% света (лобовое стекло) или 70% света (другие окна салона). При желании можно найти пленки, на которых указан подобный индекс светопропускания, но, скорее всего, они будут казаться вам слишком прозрачными. По сути, технология нанесения пленки, ее долговечность и другие характеристики не зависят от ее "процента".
Пожалуй, следует сказать, что помимо плёнки есть другие технологии изменить прозрачность автомобильного стекла. К примеру, это напыление тонкого металлического слоя на поверхность, добавление пигмента в массу жидкого стекла при его изготовлении или тонкая пескоструйная обработка. Но из реально доступных для рядового автовладельца методик остается только пленка.
Итак, если вы тверды в вашем решении затонироваться, следует прислушаться к таким рекомендациям.
Определение степени тонировки стекла имеет один нюанс. Если, скажем, пленка имеет четко 70% светопропускания, то вместе с самим стеклом этот показатель может упасть на несколько процентов – например, до 68%. И формально это может стать причиной запрета эксплуатации автомобиля. Так что водителю тонированной машины следует знать определенные государственным стандартом условия замера прозрачности стекла. А они таковы: замер должен производиться при температуре +20 градусов, при влажности воздуха 40 – 80 % и при атмосферном давлении 80-106 кПа. Сертифицированный прибор должен получать бесперебойное питание 12 вольт.
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