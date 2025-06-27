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Тональний з SPF не захищає шкіру влітку від сонця: цю правду мають знати всі

П'ятниця 27 червня 2025 11:45
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Тональний з SPF не захищає шкіру влітку від сонця: цю правду мають знати всі Чому косметика з SPF не захищає від сонця (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Даша Власенко

Популярна косметика з SPF не забезпечує повноцінного захисту від сонця. Хоча багато тональних кремів, пудр і зволожуючих засобів містять SPF, цього недостатньо для ефективного захисту шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що варто знати

За словами експерта, косметична індустрія намагається полегшити життя і створює декоративні засоби з фільтрами від сонця. Однак, SPF-макіяж не замінить справжній сонцезахист.

Нормальна кількість на одне нанесення - це чверть чайної ложки SPF-тонального засобу. Це рекомендована кількість сонцезахисного крему для обличчя під прямими сонячними променями.

Але у звичайних умовах люди використовують в рази менше, тому ефективність SPF-макіяжу є дуже низькою.

До того ж багато косметичних продуктів з SPF забезпечують лише захист від UVB-променів - тих, що викликають засмагу. Натомість UVA-промені, які проникають через скло та провокують старіння й рак шкіри, часто залишаються незаблокованими.

"Для досягнення зазначеного рівня SPF потрібно багато крему - кажуть, що шар макіяжу має бути в 15 разів товщий, ніж зазвичай. Ми ж наносимо мінімальну кількість, тому захист практично нульовий", - додала експерт.

Як створити додатковий захист

Дерматологи рекомендують спочатку наносити класичний сонцезахисний крем SPF 30+ або вище, дати йому увібратися, і вже поверх цього наносити макіяж з SPF або ж використовувати сонцезахисну пудру.

Сонцезахисний крем потрібно оновлювати кожні 2 години, або частіше, якщо:

  • ви купаєтеся (навіть якщо крем водостійкий)
  • пітнієте
  • витираєте шкіру рушником або одягом

Щоденне використання навіть у місті, особливо влітку, крем потрібно наносити зранку і оновлювати вдень. На пляжі чи на відкритому повітрі - оновлення крему кожні 2 години - обов’язкове.

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