ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тональный с SPF не защищает кожу летом от солнца: эту правду должны знать все

Пятница 27 июня 2025 11:45
UA EN RU
Тональный с SPF не защищает кожу летом от солнца: эту правду должны знать все Почему косметика с SPF не защищает от солнца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Даша Власенко

Популярная косметика с SPF не обеспечивает полноценной защиты от солнца. Хотя многие тональные кремы, пудры и увлажняющие средства содержат SPF, этого недостаточно для эффективной защиты кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что стоит знать

По словам эксперта, косметическая индустрия пытается облегчить жизнь и создает декоративные средства с фильтрами от солнца. Однако, SPF-макияж не заменит настоящую солнцезащиту.

Нормальное количество на одно нанесение - это четверть чайной ложки SPF-тонального средства. Это рекомендуемое количество солнцезащитного крема для лица под прямыми солнечными лучами.

Но в обычных условиях люди используют в разы меньше, поэтому эффективность SPF-макияжа очень низкая.

К тому же многие косметические продукты с SPF обеспечивают только защиту от UVB-лучей - тех, что вызывают загар. Зато UVA-лучи, которые проникают через стекло и провоцируют старение и рак кожи, часто остаются незаблокированными.

"Для достижения указанного уровня SPF нужно много крема - говорят, что слой макияжа должен быть в 15 раз толще, чем обычно. Мы же наносим минимальное количество, поэтому защита практически нулевая", - добавила эксперт.

Как создать дополнительную защиту

Дерматологи рекомендуют сначала наносить классический солнцезащитный крем сначала SPF 30+ или выше, дать ему впитаться, и уже поверх этого наносить макияж с SPF или же использовать солнцезащитную пудру.

Солнцезащитный крем нужно обновлять каждые 2 часа, или чаще, если:

  • вы купаетесь (даже если крем водостойкий)
  • потеете
  • вытираете кожу полотенцем или одеждой

Ежедневное использование даже в городе, особенно летом, крем нужно наносить утром и обновлять днем. На пляже или на открытом воздухе - обновление крема каждые 2 часа - обязательно.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за кожей Крем Здоровье
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу