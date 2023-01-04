У Томську спалахнув табір російських військових: одна з версій - саботаж

У російському Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа спалахнула у таборі окупантів біля міста Томська. При цьому офіційної версії події поки немає. За деякими даними, спалах міг статися в результаті саботажу.

Також повідомляється, що внаслідок інциденту згоріло три намети та особисті речі окупантів.