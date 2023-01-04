В Томске вспыхнул лагерь российских военных: одна из версий - саботаж

В российском Томске загорелся лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента - саботаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Как сообщают российские СМИ, пожар вспыхнул в лагере оккупантов возле города Томска. При этом официальной версии произошедшего пока нет. По некоторым данным, возгорание могло произойти в результате саботажа.

Также сообщается, что вследствие инцидента сгорело три палатки и личные вещи оккупантов.