В Томске вспыхнул лагерь российских военных: одна из версий - саботаж

В российском Томске загорелся лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента - саботаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Как сообщают российские СМИ, пожар вспыхнул в лагере оккупантов возле города Томска. При этом официальной версии произошедшего пока нет. По некоторым данным, возгорание могло произойти в результате саботажа.
Также сообщается, что вследствие инцидента сгорело три палатки и личные вещи оккупантов.
Напомним, в Белгородской области РФ во вторник, 3 января, вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.
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