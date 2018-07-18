Украину скоро посетит делегация Константинополя с новостями по Томосу, - источники

Делегация примет участия в праздновании 1030-летия Крещения Руси

На следующей неделе в Украину приедут представители Вселенского патриарха, которые могут объявить определенные новости по поводу предоставления Томоса Единой поместной Украинской православной церкви. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Автокефалия для Украины: как проходит подготовка к созданию единой поместной церкви".

По данным источников РБК-Украина в дипломатических кругах, уже на следующей неделе представители Вселенского патриарха могут приехать в Украину для участия в мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси. Предполагается, что делегация от Вселенского патриарха посетит Киев с определенными новостями по поводу Томоса для Единой поместной Украинской православной церкви.

В УПЦ (Московского патриархата) ожидают делегации всех поместных православных церквей на эти даты.

"На данный момент почти все подтвердили свое участие и прислали нам информацию о том, кто будет представлять каждую церковь. Хочу сказать, что представители православных поместных церквей - Александрийской, Иерусалимской, Болгарской, Сербской, Румынской и других - будут с нами и будут у нас", - отметил заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Николай Данилевич. Однако, по его словам, от Константинопольского патриархата пока ответа нет.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Украина может получить Томос о создании Единой украинской церкви летом-осенью.