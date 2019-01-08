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Томос не будуть відвозити на Фанар

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 10:17
Томос не будуть відвозити на Фанар
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Мінкульт спростував інформацію про те, що томос відвезуть у Стамбул для підписів

Томос про автокефалію Православної церкви України не будуть відвозити на Фанар для підписів членів Синоду Вселенського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Зокрема, Міністерство культури спростувало раніше поширену інформацію про томос. У той же час указується, що томос буде перебувати в Трапезному храмі Софії Київської, і для охочих забезпечено вільний доступ.

Нагадаємо, напередодні керівник департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш заявив, що томос на деякий час повернеться до Стамбула.

Пізніше настоятель Трапезного храму Софії Київської отець Петро зазначив, що для загального огляду можуть виставити тільки копію томосу.

Вчора в Софійському соборі пройшла Різдвяна літургія, в ході якої було продемонстровано томос про автокефалію Православної церкви України. Президент Петро Порошенко і предстоятель церкви Епіфаній разом внесли його в собор. Зазначимо, прізвище Порошенка внесено в текст документа.

 

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