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Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов, - архимандрит Кирилл

НовостиОбщество    26.05.2018 - 15:32
Фото: архимандрит Кирилл (orthodoxy.org.ua)
Фото: архимандрит Кирилл (orthodoxy.org.ua)

Автором Томоса об автокефалии УПЦ является один из лучших греческих канонистов

Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) уже написан. Об этом сообщил архимандрит УПЦ (МП) Кирилл в эфире "5 канала".

Как рассказал архимандрит Кирилл, известный в миру как научный сотрудник Колумбийского университета в США Сергей Говорун, автором Томоса об автокефалии УПЦ является один из лучших греческих канонистов.

"Томос об автокефалии УПЦ уже написан. Писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире. Тексты канонические, которые он пишет, являются абсолютно совершенными", - заверил архимандрит Кирилл.

Он также добавил, что написанный Томос является уникальным, который не будет вызывать никаких сомнений.

"Я думаю, что этот Томос будет замечательным документом, каноническим. К нему не будет никаких претензий высказать. Он готов", - заявил архимандрит Кирилл.

Напомним, 26 апреля Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет сообщил, что он убежден в том, что УПЦ получит автокефалию.

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Теги публикации: церковь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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